Видео ⟩ Программа: Тимротс иронизирует над странным дорожным знаком в Риге

Такая ситуация была зафиксирована на Юрмалас гатве - там в связи с ремонтом дороги были установлены предупреждающие дорожные знаки. На них можно увидеть две стрелки, которые как будто пересекаются.

"Мне кажется, что этот знак очень хорошо отражает суть Рижской думы. Тот, что короче - Стакис, а тот, что длиннее - Кирсис", - иронизирует ведущий программы Паулс Тимротс по поводу столичных мэров.

В начале одна из стрелок должна показывать, что вам следует ехать налево, и вы это могли понять. Но как только водители свернули налево, «заходит» вторая стрелка, показанная на иллюстрации, заставляя их ехать вправо. Ведущий называет его самым удачным в художественном отношении дорожным знаком Риги, но его уже можно понять.

Сначала одна из стрелок говорит, что нужно ехать налево, и это можно понять. Но как только водитель поворачивает налево, "включается" вторая стрелка на рисунке, которая говорит, что нужно ехать направо. Ведущий называет его самым удачным в художественном отношении дорожным знаком Риги, но его все же можно понять.

Видео: Сюжет программы Zebra

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