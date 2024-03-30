В Харьковской области полностью разрушена Змиевская ТЭС

В результате российского ракетного удара 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области была полностью разрушена, сообщила государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в пятницу, 29 марта.

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного - до значительного. Сейчас на предприятии идет разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования", - говорится в заявлении "Центрэнерго".

Пока что у работников нет возможностей более точно оценить масштаб повреждений. "Точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также прогнозов относительно времени ремонтов - нет", - подчеркнули в компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе посещения ТЭС заявил, что бюджет для восстановления станции в фонде поддержки энергетики есть.

Самая массированная атака РФ на энергетику Украины

Российская армия в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по Украине, который в Киеве назвали "самой масштабной атакой на энергетику с начала военных действий". Как заявил президент Владимир Зеленский, объекты на территории страны атаковали около 90 ракет разных типов и 60 беспилотников.

По Запорожью было нанесено более 15 ударов. Ракета попала в крупнейшую ГЭС Украины - Днепровскую ГЭС, работа которой была приостановлена. В Харьковской области после обстрелов продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии для 200 тысяч жителей.

Энергокомпания ДТЭК заявила, что в результате атаки она потеряла около половины своих генерирующих мощностей. В компании констатировали, что Россия пыталась поразить одновременно как генерирующие, так и распределительные энергообъекты. Сергей Коваленко, генеральный директор входящей в состав ДТЭК компании Yasno, сказал в эфире телемарафона, что восстановление разрушенного "займет месяцы".