Сб, 30.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото и Видео ⟩ Милый корги начал работу в полиции Китая

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Корги по кличке Фу Зай
Корги по кличке Фу Зай Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

В Китае начал службу первый корги по кличке Фу Зай⁠⁠. Благодаря своему милому виду, а также отличным навыкам обнаружения взрывчатых веществ он быстро стал интернет-сенсацией.

"Я думаю, что он самый многообещающий из всех корги", - сказала Ван Яньань, руководитель базы полицейских собак бюро общественной безопасности города Вэйфан.

Когда Фу Зай было всего два месяца, он показал себя более способным, чем другие полицейские собаки того же возраста. Сейчас ему шесть месяцев.

Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

На протяжении всего обучения Фу Зай доказал свой талант и был признан "лучшим учеником".

Хотя и в прошлом были случаи, когда корги становились полицейскими собаками за границей, это происходит не так уж и часто.

Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

Однако Фу Зай в очередной раз разрушил стереотип о том, что "коротконогие друзья" не могут быть полицейскими собаками.

Чтобы стать полицейской собакой, Фу Зай принял участие в тренировках с "тяжелой нагрузкой" и показал высокие результаты.

Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

Пока Фу Зая приняли на должность "резервной" собаки, и сейчас ее ежедневные тренировки были разделены на утренние и дневные занятия, на которых он учится слушать команды, развивает нюх и ищет разные предметы.

Некоторые сомневаются, что эта "очаровательная и пушистая" полицейская собака сможет преследовать и задерживать подозреваемых, а также запугивать преступников. Однако Ван Яньань объясняет, что Фу Зай продемонстрировал уникальные способности во время тренировок.

"Он легко приспосабливается к окружающей среде и постоянно осваивает новое. А его любовь к еде особенно хорошо способствует обучению", - подчеркнула Ван Яньань.

После нескольких месяцев тренировок коротконогий Фу Зай научился пробегать под машинами и легко пролезать другие узкие места.

Видео с участием Фу Зая собрали десятки тысяч просмотров в Интернете.

Однако Ван Яньань подчеркнула, что причина, по которой Фу Зай так хорошо выполняет свои обязанности, заключается в том, что его тренеры приложили много усилий и самоотверженности.

"Полицейские собаки не просто милые и очаровательные, за кулисами кроется много усилий и преданности делу", - сказала Ван Яньань.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх