Фото и Видео ⟩ Милый корги начал работу в полиции Китая

"Я думаю, что он самый многообещающий из всех корги", - сказала Ван Яньань, руководитель базы полицейских собак бюро общественной безопасности города Вэйфан.

Когда Фу Зай было всего два месяца, он показал себя более способным, чем другие полицейские собаки того же возраста. Сейчас ему шесть месяцев.

Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

На протяжении всего обучения Фу Зай доказал свой талант и был признан "лучшим учеником".

Хотя и в прошлом были случаи, когда корги становились полицейскими собаками за границей, это происходит не так уж и часто.

Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

Однако Фу Зай в очередной раз разрушил стереотип о том, что "коротконогие друзья" не могут быть полицейскими собаками.

Чтобы стать полицейской собакой, Фу Зай принял участие в тренировках с "тяжелой нагрузкой" и показал высокие результаты.

Фото: Sākotnējais policista Ko Fuzai īpašnieks/Weibo

Пока Фу Зая приняли на должность "резервной" собаки, и сейчас ее ежедневные тренировки были разделены на утренние и дневные занятия, на которых он учится слушать команды, развивает нюх и ищет разные предметы.