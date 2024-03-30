Фото и Видео ⟩ Милый корги начал работу в полиции Китая

В Китае начал службу первый корги по кличке Фу Зай. Благодаря своему милому виду, а также отличным навыкам обнаружения взрывчатых веществ он быстро стал интернет-сенсацией.
"Я думаю, что он самый многообещающий из всех корги", - сказала Ван Яньань, руководитель базы полицейских собак бюро общественной безопасности города Вэйфан.
Когда Фу Зай было всего два месяца, он показал себя более способным, чем другие полицейские собаки того же возраста. Сейчас ему шесть месяцев.
На протяжении всего обучения Фу Зай доказал свой талант и был признан "лучшим учеником".
Хотя и в прошлом были случаи, когда корги становились полицейскими собаками за границей, это происходит не так уж и часто.
Однако Фу Зай в очередной раз разрушил стереотип о том, что "коротконогие друзья" не могут быть полицейскими собаками.
Чтобы стать полицейской собакой, Фу Зай принял участие в тренировках с "тяжелой нагрузкой" и показал высокие результаты.
Пока Фу Зая приняли на должность "резервной" собаки, и сейчас ее ежедневные тренировки были разделены на утренние и дневные занятия, на которых он учится слушать команды, развивает нюх и ищет разные предметы.
Некоторые сомневаются, что эта "очаровательная и пушистая" полицейская собака сможет преследовать и задерживать подозреваемых, а также запугивать преступников. Однако Ван Яньань объясняет, что Фу Зай продемонстрировал уникальные способности во время тренировок.
A corgi named Fuzai has successfully become a police dog. #China #Corgi #dog #police pic.twitter.com/KZNr60T8hJ— happyhappyhappy (@meicatsoflovers) March 28, 2024
"Он легко приспосабливается к окружающей среде и постоянно осваивает новое. А его любовь к еде особенно хорошо способствует обучению", - подчеркнула Ван Яньань.
После нескольких месяцев тренировок коротконогий Фу Зай научился пробегать под машинами и легко пролезать другие узкие места.
Видео с участием Фу Зая собрали десятки тысяч просмотров в Интернете.
While other police dogs appeared vicious in Weifang, East China’s Shandong Province, the only Corgi police dog was carried by its trainer. This 6-month-old Corgi, named ‘Fuzai,’ is the country’s first Corgi reserve police dog. #Corgi #socute #WildChina pic.twitter.com/fpUcykcxs3— China Takeaway (@China24Official) March 27, 2024
Однако Ван Яньань подчеркнула, что причина, по которой Фу Зай так хорошо выполняет свои обязанности, заключается в том, что его тренеры приложили много усилий и самоотверженности.
"Полицейские собаки не просто милые и очаровательные, за кулисами кроется много усилий и преданности делу", - сказала Ван Яньань.
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