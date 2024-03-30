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Огромное облако пыли из Сахары скоро достигнет Латвии

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Побережье Африки. Иллюстративное фото.
Побережье Африки. Иллюстративное фото. Фото: EPA/Scanpix

Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что к воскресенью, 31 марта, страны Балтии достигнет облако пыли из пустыни Сахара.

Агентство сообщает, что до стран Балтии долетит большое количество пыли.

В начале новой недели, понедельник и вторник, пыль продолжит двигаться по всей Эстонии, однако, как свидетельствует опубликованная в интернете карта, такая  же ситуация будет и в Латвии.

В 2021 году наблюдалась похожая ситуация - облако пыли из Сахары коснулось и территории стран Балтии, однако концентрация частиц пыли была относительно небольшой.

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