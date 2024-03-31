Видео ⟩ За занавесом: Россия обвиняет в террористическом акте украинцев, ЦРУ и МИ-6

"Все виновные, организаторы и те, кто приказал совершить это преступление, будут справедливо и неизбежно наказаны - кем бы они ни были и кто бы их ни возглавлял", - сказал Путин. Издание Politico подчеркивает, что Путин не обвинил в резне какую-либо конкретную террористическую группировку. В то же время своим заявлением о том, что террористы отправились в Украину, он послал идеологически зомбированному российскому обществу однозначный сигнал о том, где следует искать виновных.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил: "Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч своих террористов, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны. (...) Это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это приплести к Украине. (...) Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "Крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается обернуть в пользу своей личной власти".