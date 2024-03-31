Видео ⟩ За занавесом: Россия обвиняет в террористическом акте украинцев, ЦРУ и МИ-6

Организаторов теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого были убиты 137 человек, следует искать в Киеве, к планированию теракта также причастны западные спецслужбы, а именно британская МИ-6 и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Таков был главный посыл кремлевских пропагандистов в связи с трагическим событием минувших выходных.
Воскресным вечером ведущий большого обзора событий недели Дмитрий Киселев начал свою передачу с фактической цитаты диктатора Владимира Путина: российские спецслужбы задержали всех исполнителей теракта и связанных с ними лиц, направлявшихся в сторону Украины, поскольку украинцы организовали для них безопасное пересечение границы. Участники передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" все как один также заявили, что террористы были задержаны по пути в Украину.
Независимое российское СМИ "Медуза" пишет, что Кремль дал четкие указания пропагандистам: террористический акт необходимо связать с Киевом, а участие в нем террористической группировки "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за кровопролитие, следует отрицать. Надо подчеркнуть, что Украина категорически отрицает свою причастность к террористическому акту, с чем согласны и крупнейшие западные спецслужбы.
Путин обещает отомстить
Путин выступил с обращением к гражданам своей страны спустя почти сутки после теракта. Примечательно, что, говоря о задержанных, не предоставив никаких доказательств, он заявил, что те отправились в Украину, где для них было подготовлено "окно" для перехода государственной границы. А вот "Исламское государство", объявившее, что несет ответственность за произошедшее, Путин в своей речи не упомянул. Российский диктатор пообещал найти и жестоко наказать не только исполнителей теракта, но и всех, "кто стоял за ним".
"Все виновные, организаторы и те, кто приказал совершить это преступление, будут справедливо и неизбежно наказаны - кем бы они ни были и кто бы их ни возглавлял", - сказал Путин. Издание Politico подчеркивает, что Путин не обвинил в резне какую-либо конкретную террористическую группировку. В то же время своим заявлением о том, что террористы отправились в Украину, он послал идеологически зомбированному российскому обществу однозначный сигнал о том, где следует искать виновных.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении заявил: "Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч своих террористов, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их страны. (...) Это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это приплести к Украине. (...) Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "Крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается обернуть в пользу своей личной власти".
И "Медуза", и западные СМИ выразили удивление в связи с тем, что после теракта такого масштаба, с таким количеством погибших президент страны обратился к своим жителям с обращением только через сутки. Зато в воскресенье вечером был показан очередной выпуск тележурнала кремлевского пропагандиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", в котором было подробно показано, как "с первых минут" Путин следит за происходящим, в том числе промелькнули кадры в лучших традициях Лени Рифеншталь, на которых Путин с обеспокоенным лицом говорит по телефону, а потом самостоятельно пишет речь, с которой затем обратится к россиянам. Также было показано, как Путин один в пустой церкви зажигает свечу в молитве о погибших. При этом Путина ни в один момент не было видно на памятных мероприятиях, не говоря уже о том, чтобы он прибыл на место теракта в пятницу вечером.
Полоскание ИГИЛ
И Киселев, и Соловьев, и штатная пропагандистка Маргарита Симоньян, как и другие "политологи", без промедления заявили, что Запад хочет направить Россию по ложному следу своими заявлениями о том, что ответственность за теракты несет террористическая организация "Исламское государство". Главный контраргумент пропагандистов - это не почерк ИГИЛ, поскольку те совершают свои террористические акты с использованием террористов-смертников и смертники не пытаются спастись после совершенного террористического акта.
Ряд западных журналистов и исследователей уже отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности. В качестве примера приводился теракт 2015 года в Париже, в котором был один выживший террорист, осужденный в 2022 году.
Пропагандисты также утверждали, что раз задержанные указали, что пошли на это ради денег, значит, они не исламские террористы, так как последние руководствуются чисто идеологическими соображениями. Это, конечно, тоже не соответствует действительности, поскольку в смертники "Исламского государства" записываются многие бедные жители, чтобы таким образом обеспечить свои семьи.
Соловьев заявил, что слова американских официальных лиц об участии в теракте "Исламского государства", прозвучавшие сразу после случившегося, когда ничего еще не было известно, свидетельствуют о том, что эти "новости" сфабрикованы и, скорее всего, это доказывает, что к планированию теракта причастны и спецслужбы США. "Кремлины" также подчеркнули, что террористический акт был настолько профессионально подготовлен и организован, что за ним, несомненно, стоят западные спецслужбы.
Почему так настойчиво отрицается причастность "Исламского государства" к террористическому акту, объяснил газете Wall Street Journal бывший автор речей Путина Аббас Галлямов, ставший противником режима. "Если это действительно "Исламское государство", то вся внешняя политика ничего не стоит - именно поэтому они так упорно пытаются спихнуть вину на Украину", - отметил Галлямов. Стоит добавить, что Россия позиционирует себя как крупнейшего друга мусульманского мира.
Что же касается озвученных 7 марта США предупреждений о том, что в России может произойти террористический акт, Соловьев сказал, что тот не состоялся, причем только благодаря российским спецслужбам.
Между тем журналист центра исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозев написал в соцсети Х: "7 марта США предупредили Россию об организованном ячейкой ИГИЛ "Вилаят Хорасан" теракте, который должен был произойти в течение ближайших 48 часов. Сейчас появилось фото одного из арестованных террористов, случайно сфотографированного в "Крокус Сити Холле" 7 марта. Кремль оценил предупреждение США как "недостаточно конкретное".
Ведущая мониторинг российских СМИ аналитик Центра анализа европейской политики Джулия Дэвис пишет, что в начале месяца США опубликовали предупреждение о возможной атаке против населения в местах массового сбора людей в Москве. Всего за три дня до теракта Путин отверг эти предупреждения и сказал, что они напоминают "прямой шантаж и намерение запугать и дестабилизировать [российское] общество". После теракта эти предупреждения были приведены в качестве доказательства того, что Запад заранее знал о запланированном нападении.
Дэвис также ссылается на слова ведущего интернет-программы "Соловьев Live" Сергея Карнаухова о том, что главные организаторы этого теракта сидят в Лондоне, Вашингтоне и Киеве. "Мы знаем, что Украина является посредником военных и разведывательных служб США и Великобритании. Есть ли у кого-то сомнения в том, кто это сделал? Уверен, Украина это сделала! Мотивом США и Великобритании, видимо, было "делегитимизировать" Путина в качестве лидера, изобразив его неспособным защитить свой народ, несмотря на предупреждение", - утверждал Карнаухов.
После этого телеведущий продемонстрировал видеоролик, признанный дипфейком, в котором недавний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов якобы заявляет, что ответственность за произошедшее берет на себя Украина. В реальности такого заявления Данилова не было.
Неудачи спецслужб и причины нападения
Издание The Guardian пишет, что эксперты характеризуют теракт минувшей пятницы как провал российских служб безопасности, чье внимание к внутренней безопасности отвлекла война в Украине и непрекращающееся подавление оппозиции. "У ФСБ явно были неправильные приоритеты. Их основные ресурсы были сосредоточены на Украине и внутренней оппозиции", - отметил в интервью изданию политолог Марк Галеотти, специализирующийся по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией.
Другой авторитетный исследователь деятельности российских спецслужб Андрей Солдатов, в свою очередь, отмечает, что "ФСБ стала очень эффективна и инновационна в репрессиях… Но это не те качества, которые помогают предотвращать теракты".
Говоря о причинах теракта, пропагандисты, конечно, утверждают, что это очередное свидетельство "зверств укронацистов" и доказательство того, что режим Зеленского находится на грани отчаяния, поскольку близится его конец.
Между тем Галеотти дает широкое аналитическое разъяснение того, почему ответвление ИГИЛ "Вилаят Хорасан" так ненавидит Россию. Расположившееся в основном в Афганистане и Средней Азии, оно все больше концентрируется на России, которую считает равноценной США по "ненависти" к исламу. Галеотти отметил, что "Вилаят Хорасан" точно не простил России вмешательства в сирийскую войну для защиты Башара Асада против "Исламского государства". Исследователь также напомнил, что "Вилаят Хорасан" продолжает дело, начатое чеченскими повстанцами, совершившими в 2017 году теракт в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 15 человек.
Кроме того, Галеотти призывает не забывать, что миллионы мусульман в России живут как постоянное население или временная рабочая сила и многие из них радикализировались, в том числе из-за репрессий российских властей.
Новостной канал "Аль-Джазира" ссылается на слова Майкла Кугельмана, исследователя и публициста, директора Института Южной Азии при вашингтонском Центре Уилсона, о том, что в настоящее время наиболее убедительной мотивацией для нападения "ИГ-Хорасан" на Россию является фактор талибов - непримиримых соперников "Исламского государства".
"Российская политика была сплошным красным флагом для "ИГ-Хорасан". Советское вторжение в Афганистан, чеченские войны, тесные отношения Москвы с правительствами Сирии и Ирана, особенно военные кампании против боевиков "ИГ-Хорасан" в Сирии и - через наемников группы "Вагнер" - в некоторых частях Африки", - описывает мотивы нападения Кугельман.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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