Видео ⟩ Как сэкономить топливо?

Самым простым советом было бы, конечно, не садиться за руль вообще или планировать свою жизнь так, чтобы вам приходилось ездить как можно меньше или ездить вместе с другими.

Но если без автомобиля не обойтись, то все равно можно сэкономить много топлива. Главное - разумно использовать автоматические устройства и как можно реже нажимать на педаль тормоза.

Экономичный способ вождения - круиз-контроль. Каждый водитель должен "подружиться" со своей машиной и понять, насколько медленно автомобиль теряет скорость при свободном качении.

Если ехать, например, со скоростью 90 км/ч с круиз-контролем и увидеть, что впереди город, то разумно было бы на время его выключить и дать машине просто катиться.

Видео: Сюжет программы Zebra

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