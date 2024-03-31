Видео ⟩ Как сэкономить топливо?

Что делать, чтобы сэкономить топливо? Программа Zebra собрала несколько рекомендаций, которые могут быть полезны водителям.
Самым простым советом было бы, конечно, не садиться за руль вообще или планировать свою жизнь так, чтобы вам приходилось ездить как можно меньше или ездить вместе с другими.
Но если без автомобиля не обойтись, то все равно можно сэкономить много топлива. Главное - разумно использовать автоматические устройства и как можно реже нажимать на педаль тормоза.
Экономичный способ вождения - круиз-контроль. Каждый водитель должен "подружиться" со своей машиной и понять, насколько медленно автомобиль теряет скорость при свободном качении.
Если ехать, например, со скоростью 90 км/ч с круиз-контролем и увидеть, что впереди город, то разумно было бы на время его выключить и дать машине просто катиться.
Видео: Сюжет программы Zebra
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