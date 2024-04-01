ФОТО ⟩ "Голос в маске": кто оказался поющим Волшебником?

В течение вечера детективы шоу - Саманта Тина, Янис Кривенс или Krivenchy, Байба Сипениеце-Гаваре и Мартиньш Спурис пытались разоблачить участников, используя заготовленные улики.

Как и в предыдущих сезонах, в этом порядок такой же - зрители на месте решают, кто из участников встанет на линию голосования, а вот кто должен будет сняться с будущего конкурса и снять маску, решают детективы шоу.

На этой неделе на линии голосования встали Сердце и Волшебник. Детективы решили снять с Волшебника маску.

Оказалось, что под маской скрывался хореограф Агрис Данилевич.

В этой программе также присутствовал специальный гость – на этот раз им стал Осьминог.

Осьминог в этот вечер порадовал детективов песней Lielā zive группы Eolika. Детективы шоу были очень растеряны после выступления, ведь песню довольно просто спеть любому, но то, как ее исполнил Осьминог, навело их на мысль, что под маской может скрываться сама Ольга Раецка.

Вскоре стало известно, что под маской Осьминога скрывалась журналистка Инга Сприньге.

Галерея: Шоу "Голос в маске"

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