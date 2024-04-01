Видео ⟩ Масштабная вырубка леса потрясла жителей Саулкрастского края

"Фу, какая отвратительная компания!" - такой была первая реакция жительницы окрестностей Пабажи Саулкрастского края Джеммы, когда она увидела, как предприятие Latvijas valsts meži (LVM) проредило окружающий лесной массив. Госкомпания проигнорировала просьбы жителей не вырубать деревья в таких масштабах, а владельцам недвижимости и защитникам природы в округе стало ясно, что LVM действует исходя из экономических интересов, рассказывает передача Bez Tabu.
У Джеммы есть участок в дачном кооперативе в Саулкрастском крае, в стороне Пабажи. Она отмечает, что во многих местах Саулкрастского края уже давно происходит масштабная вырубка леса.
Лес, растущий вблизи территории кооператива, в нескольких местах "выметен" сплошными рубками.
Пару лет назад много деревьев в лесу были отмечены зловещими знаками, что их скоро срубят. Руководство кооператива обратилось в несколько учреждений, в том числе в LVM, с просьбой не трогать деревья, но просьба эта была проигнорирована.
Женщину и других жителей стороны Пабажи очень смущает не только вырубка деревьев, но и территория, по которой прошлась лесохозяйственная техника.
В государственной компании LVM деятельность на конкретной территории называют хозяйственной вырубкой. В свою очередь, сплошные рубки остались в местах, где деревьям более 100 лет, добавили в госкомпании.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке
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