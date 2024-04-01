Видео ⟩ Масштабная вырубка леса потрясла жителей Саулкрастского края

У Джеммы есть участок в дачном кооперативе в Саулкрастском крае, в стороне Пабажи. Она отмечает, что во многих местах Саулкрастского края уже давно происходит масштабная вырубка леса.

Лес, растущий вблизи территории кооператива, в нескольких местах "выметен" сплошными рубками.

Пару лет назад много деревьев в лесу были отмечены зловещими знаками, что их скоро срубят. Руководство кооператива обратилось в несколько учреждений, в том числе в LVM, с просьбой не трогать деревья, но просьба эта была проигнорирована.

Женщину и других жителей стороны Пабажи очень смущает не только вырубка деревьев, но и территория, по которой прошлась лесохозяйственная техника.

В государственной компании LVM деятельность на конкретной территории называют хозяйственной вырубкой. В свою очередь, сплошные рубки остались в местах, где деревьям более 100 лет, добавили в госкомпании.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке

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