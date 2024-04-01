Видео ⟩ Пьяный мужчина справил нужду у памятника Свободы и получил внушительный штраф

"Я вижу, как ты бежишь", - такими словами поприветствовал сотрудника полиции мужчина, продолжая справлять нужду.

На требование сотрудника полиции прекратить свои действия мужчина заявил, что не собирается этого делать, потому что ему "нужно закончить".

Мужчина также не хотел предъявлять документы и проявлял неуважение, продолжая свое импровизированное и вдохновленное алкоголем представление, которое было заснято на камеру полицейского.

По данному инциденту возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере тысячи евро.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!