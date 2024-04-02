Бывший премьер-министр Эйнар Репше считает, что миру не грозит ядерная война, потому что "боязливый Путин не будет рисковать своей жизнью". Об этом он рассказал в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает портал Rus.LSM.
"Все понимают, что ядерная война непобедима - в буквальном смысле это означает конец света. Ядерное оружие очень тщательно прослеживается, и я думаю, что Россию серьезно предупредили, что любая попытка воспользоваться ядерным оружием столкнется с немедленным мощным ответом Запада - возможно, и не ядерным", - заявил Репше.
Эйнар Репше уверен - если Россия попробует воспользоваться ядерным оружием, то будет уничтожена, возможно, и без применения ядерного оружия в ответ. А сам российский диктатор Владимир Путин будет уничтожен, "в каком бы бункере он ни спрятался".
"И он, конечно, это понимает. Как любой наглый и боязливый диктатор, своей жизнью не будет рисковать. Ядерная война нам не грозит", - заявил экс-политик.
Ранее RUS TVNET писал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Россия не собирается воевать с НАТО, поскольку ведущая страна альянса - США - тратит на оборону гораздо больше, чем Россия.
Путин заявил, что военный бюджет США в 2022 году составил 811 миллиардов долларов, тогда как у России - всего 72 миллиарда долларов.
"И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред", - отметил российский диктатор.
Менее двух недель назад Путин признал, что Россия может быть вовлечена в полномасштабный военный конфликт с НАТО.
"Я думаю, все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны", - сказал он на пресс-конференции после президентских "выборов" в РФ.
В декабре прошлого года Соединенные Штаты предупредили о растущей военной угрозе, которую представляет Россия для членов НАТО.
Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что поражение Украины приведет к войне России с НАТО, а также что Путин не остановится в своих усилиях по захвату территорий у соседних стран.
Представители стран-членов НАТО высказали мнение, что альянсу следует готовиться к войне с Россией, которая может произойти в ближайшие 20 лет.
Эксперты Института изучения войны США (ISW) также считают, что Путин готовится к войне против НАТО в долгосрочной перспективе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!