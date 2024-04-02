На эстакадах Южного моста вновь разрешено ездить на 70 км/ч

Ограничение максимальной скорости движения в 50 км в час, которое ежегодно вводится в зимний период, будет отменено на участке от заезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас. Ограничение скорости будет снято и с противоположной стороны моста, от улицы Лубанас до заезда с улицы Пиедруяс.