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На эстакадах Южного моста вновь разрешено ездить на 70 км/ч

rus.tvnet.lv
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Южный мост
Южный мост Фото: Edijs Pālens/LETA

С сегодняшнего дня, 2 апреля, на эстакадах Южного моста в Риге восстановлена максимальная скорость в 70 км в час, сообщили агентству LETA в департаменте внешней коммуникации Рижской думы.

Замена дорожных знаков запланирована в период с 10:00 до 15:00 часов.

Ограничение максимальной скорости движения в 50 км в час, которое ежегодно вводится в зимний период, будет отменено на участке от заезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас. Ограничение скорости будет снято и с противоположной стороны моста, от улицы Лубанас до заезда с улицы Пиедруяс.

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