Видео ⟩ Передача объясняет, что следует учитывать при регистрации электросамоката

CSDD не зарегистрирует самокаты со скоростью более 25 километров в час, поэтому перед покупкой следует внимательно прочитать технические данные производителя. Даже если данные невозможно прочитать, CSDD просто не будет регистрировать такие транспортные средства

Если скорость транспортного средства превышает положенные 25 километров в час, полиция может счесть его мопедом или даже мотоциклом, за что может быть применен штраф от 55 до 140 евро.

Электросамокат можно зарегистрировать в CSDD лично или дистанционно на сайте. Но если документов на электросамокат нет, или житель не уверен, что скутер соответствует нормам, то лучше следует отправиться в отделение.

Личная регистрация самоката в отделении CSDD обойдется в 9,10 евро. При удаленном оформлении это будет стоить 7,48 евро.

С начала этого года по 20 марта CSDD выдало 2439 наклеек для регистрации электросамокатов, однако по мере приближения к концу марта число регистраций электросамокатов с каждым днем росло.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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