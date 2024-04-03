Стрельба в начальной школе в Финляндии: что ждет 12-летнего подозреваемого?

12-летний школьник подозревается в стрельбе в школе в финском городе Вантаа. Журналисты финского СМИ Yle выяснили, какая ответственность его может ждать.
Полиция арестовала подозреваемого вскоре после стрельбы. Во вторник, 2 апреля, власти заявили, что полиция расследует инцидент как убийство и два покушения на убийство.
Согласно финскому законодательству, уголовная ответственность наступает по достижении человеком 15-летнего возраста.
Поскольку подозреваемый в стрельбе в школе Вантаа моложе этого возраста, уголовная ответственность за свои действия ему не грозит.
Если подозреваемый был бы старше 15 лет, то его могли задержать и поместить в следственный изолятор на время досудебного расследования, но 12-летнего подростка нельзя посадить в тюрьму.
По словам руководителя расследования, 3 апреля полиция допросит подозреваемого, а затем передаст его в социальные учреждения.
Лицо в возрасте до 15 лет может быть задержано по определенной причине и задержано для допроса на срок не более 24 часов.
По мнению уполномоченного по правам детей в Финляндии, ребенок, совершивший тяжкое преступление, среди прочего должен быть срочно передан на попечение специалиста.
"Психическое и физическое состояние здоровья ребенка следует рассматривать комплексно и соответственно выбирать соответствующую специализированную помощь", - сказала уполномоченный по правам детей в Финляндии.
Даже если во время предварительного следствия будет установлено, что подозреваемый виновен в убийстве и покушении на убийство, уголовное наказание за свои действия ему грозить не может.
Однако дети в возрасте до 15 лет могут нести ответственность за ущерб. Жертвы и их родственники могут потребовать от него компенсации в гражданском суде, например, за боль или страдания.
Опрошенные Yle эксперты выражают обеспокоенность тем, что инцидент может привести к острой дискуссии об изменении возраста уголовной ответственности.
Уже сообщалось, что утром во вторник, 2 апреля, в школе в финском городе Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщает, что в результате инцидента один подросток погиб, а двое школьников ранены, стрелок арестован
Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:08. В результате стрельбы пострадали 12-летние подростки.
По сообщениям СМИ, полиция задержала подозреваемого, которому также 12 лет.
В школе учатся около 800 детей - с первого по девятый класс.
Вантаа - это четвертый по величине город Финляндии. В нем живет около 240 000 человек.
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