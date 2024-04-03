Стрельба в начальной школе в Финляндии: что ждет 12-летнего подозреваемого?

Даже если во время предварительного следствия будет установлено, что подозреваемый виновен в убийстве и покушении на убийство, уголовное наказание за свои действия ему грозить не может.

Однако дети в возрасте до 15 лет могут нести ответственность за ущерб. Жертвы и их родственники могут потребовать от него компенсации в гражданском суде, например, за боль или страдания.

Опрошенные Yle эксперты выражают обеспокоенность тем, что инцидент может привести к острой дискуссии об изменении возраста уголовной ответственности.

Уже сообщалось, что утром во вторник, 2 апреля, в школе в финском городе Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщает, что в результате инцидента один подросток погиб, а двое школьников ранены, стрелок арестован​

Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:08. В результате стрельбы пострадали 12-летние подростки.

По сообщениям СМИ, полиция задержала подозреваемого, которому также 12 лет.

В школе учатся около 800 детей - с первого по девятый класс.

Вантаа - это четвертый по величине город Финляндии. В нем живет около 240 000 человек.

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