Почему у мужской и женской одежды пуговицы расположены с разных сторон?

Существует несколько теорий, и, как это часто бывает, причины исторические и вполне практические. В старину у мужчин было принято иметь много оружия - мечи, арбалеты, кинжалы, топоры. Часть они прятали в одежде - в карманах и складках плащей.

В бою оружие обычно держали в правой руке, а щит - в левой, так что пуговицы справа были гораздо удобнее. Ничего не цепляет и не мешает! Как признают американские историки, именно военная сфера во многом определяла мужскую моду. Возможно, будет преувеличением сказать, что от расположения пуговиц зависел исход боя, но определенную роль это играло.



Пол Кирс, автор книги "Мужской гардероб", отмечает, что "джентльмен носит меч на левой стороне, чтобы его можно было вытащить правой рукой. Если куртка будет застегнута так, что левая пола костюма окажется сверху, рукоять меча, если его быстро выхватить, скорее всего, зацепится за одежду".