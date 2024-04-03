Почему у мужской и женской одежды пуговицы расположены с разных сторон?

Тот, кто пробовал надеть одежду противоположного пола, наверняка испытывал неудобство с застежками и задумывался, почему в мужской одежде пуговицы расположены справа, а в женской - слева? Зачем усложнять? Портал LadBible попытался это выяснить.
Единого и однозначного ответа нет, но дело точно не в том, что женщины - с Венеры, а мужчины - с Марса.
Существует несколько теорий, и, как это часто бывает, причины исторические и вполне практические. В старину у мужчин было принято иметь много оружия - мечи, арбалеты, кинжалы, топоры. Часть они прятали в одежде - в карманах и складках плащей.
В бою оружие обычно держали в правой руке, а щит - в левой, так что пуговицы справа были гораздо удобнее. Ничего не цепляет и не мешает! Как признают американские историки, именно военная сфера во многом определяла мужскую моду. Возможно, будет преувеличением сказать, что от расположения пуговиц зависел исход боя, но определенную роль это играло.
Пол Кирс, автор книги "Мужской гардероб", отмечает, что "джентльмен носит меч на левой стороне, чтобы его можно было вытащить правой рукой. Если куртка будет застегнута так, что левая пола костюма окажется сверху, рукоять меча, если его быстро выхватить, скорее всего, зацепится за одежду".
А почему на женской одежде пуговицы слева?
Мелани Мур, основательница всемирно известного бренда женских блузок Elizabeth & Clarke, считает, что знает истинную причину: "Раньше богатые женщины не одевались сами, это делали их служанки. Поскольку большинство людей - правши, человеку, стоящему напротив вас, гораздо легче застегнуть ваше платье, если пуговицы находятся слева".
Но это не единственная версия. Некоторые считают, что пуговицы слева предназначены для удобства самих женщин: если ребенка держать на левой руке, то расстегивать кофточку, чтобы его покормить, приходится правой рукой. Понятно, что при таком расположении пуговицы расстегивать гораздо проще.
Есть еще легенда, связанная с Наполеоном Бонапартом. Известно, что император любил позировать с рукой, заложенной за борт мундира. Женщины, подшучивая над ним, стали копировать позу. Узнав об этом, гордый воин распорядился, чтобы пуговицы на женской одежде располагались с противоположной стороны.
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