Видео ⟩ Гревцова прокомментировала решение прокуратуры объявить ее в розыск

На видео Глория Гревцова на русском языке заявляет, что о решении прокурора она узнала из публикаций в СМИ. Она также подчеркнула, что каждый день находится по месту жительства, а через несколько часов собирается отправиться в прокуратуру.

Glorija Grevcova nemaz nezina, ka viņa izsludināta meklēšanā. pic.twitter.com/Q0shdKPIk9 — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) April 3, 2024

"Вот что я вам скажу - это неправда. Я связалась с прокурором, которого зовут Салвис. Он прислал мне повестку, на которую я ответила, что не смогу явиться на допрос в это время, потому что в это время нахожусь в центре пробации", - рассказала Гревцова.

Уже сообщалось, что Гревцова не реагировала на повестки, не помог и принудительный привод - ее не могли найти по месту жительства, поэтому на этой неделе она была объявлена в розыск.

Несмотря на объявление в розыск, Гревцова по-прежнему активна в социальных сетях. Она также является кандидатом на выборах в Европарламент, которые пройдут летом.

Ей предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного закона - за оправдание военных преступлений и разжигание национальной ненависти. Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, пробационным надзором, общественными работами, штрафом.

Уголовное дело против Гревцовой было возбуждено Службой государственной безопасности в связи с видеообращением, в котором она ставила под сомнение достоверность информации, представленной в Музее оккупации Латвии и изложенной экскурсоводом.

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