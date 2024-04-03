Видео ⟩ Гревцова прокомментировала решение прокуратуры объявить ее в розыск

Бывший депутат Сейма Глория Гревцова ("Объединение "Младолатыши") опубликовала в социальных сетях видео, в котором реагирует на решение прокуратуры объявить ее в розыск в связи обвинениями в оправдании военных преступлений, совершенных Россией.
На видео Глория Гревцова на русском языке заявляет, что о решении прокурора она узнала из публикаций в СМИ. Она также подчеркнула, что каждый день находится по месту жительства, а через несколько часов собирается отправиться в прокуратуру.
Glorija Grevcova nemaz nezina, ka viņa izsludināta meklēšanā. pic.twitter.com/Q0shdKPIk9— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) April 3, 2024
"Вот что я вам скажу - это неправда. Я связалась с прокурором, которого зовут Салвис. Он прислал мне повестку, на которую я ответила, что не смогу явиться на допрос в это время, потому что в это время нахожусь в центре пробации", - рассказала Гревцова.
Уже сообщалось, что Гревцова не реагировала на повестки, не помог и принудительный привод - ее не могли найти по месту жительства, поэтому на этой неделе она была объявлена в розыск.
Несмотря на объявление в розыск, Гревцова по-прежнему активна в социальных сетях. Она также является кандидатом на выборах в Европарламент, которые пройдут летом.
Ей предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного закона - за оправдание военных преступлений и разжигание национальной ненависти. Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, пробационным надзором, общественными работами, штрафом.
Уголовное дело против Гревцовой было возбуждено Службой государственной безопасности в связи с видеообращением, в котором она ставила под сомнение достоверность информации, представленной в Музее оккупации Латвии и изложенной экскурсоводом.
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