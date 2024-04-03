В среду, 3 апреля, прокуратура предъявила бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши") обвинение в оправдании военных преступлений, совершенных Россией, и объявила ее в розыск.
Гревцова не ответила на отправленные повестки, не помог и принудительный привод - ее не могли найти по месту жительства, поэтому на этой неделе ее объявили в розыск, пояснили агентству LETA в прокуратуре.
В агентстве LETA выяснили, что, несмотря на объявление в розыск, Гревцова по-прежнему активна в социальных сетях.
Также экс-депутат баллотируется вторым номером от партии "Объединение "Младолатыши" на выборах в Европарламент.
Глории Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона, а именно за оправдание военных преступлений и разжигание национальной розни.
За такие правонарушения может быть применено лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы и штраф.
До передачи дела в прокуратуру расследование вела Служба государственной безопасности (VDD).
Уголовный процесс против Гревцовой был начат по статье 74.1 Уголовного закона в связи с опубликованным ею на платформе TikTok в тот момент еще в должности депутата видеообращением, в котором она поставила под сомнение размещенную в Музее оккупации Латвии и высказанную гидом информацию.
В ходе расследования служба обнаружила и другие видеообращения, опубликованные Гревцовой, содержащие признаки преступления.
В видеоматериалах, опубликованных Гревцовой, VDD констатировала оправдание российского вторжения в Украину.
Уже сообщалось, что в конце января 2023 года VDD завершила проверку в связи с публичными заявлениями тогдашнего представителя партии "Стабильности!" Гревцовой во время посещения Музея оккупации Латвии, приняв решение о возбуждении уголовного дела за возможное грубое принижение оккупации Латвии СССР и нацистской Германией.
В аккаунте TikTok Гревцовой было опубликовано, а затем удалено видеообращение на русском языке, в котором политик рассказала, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила на видео, что в музее "не совпадают факты" и что гид рассказывает "параллельную, вымышленную историю".
"Что это за музей и почему именно, для каких целей он создан? (...) Мы посмотрели все экспонаты и поняли - эй, как нас дурят, как нас дурят", - сказала Гревцова на видео, а также назвала увиденное в музее "настоящей пропагандой".
Кроме того, в одном из своих видеороликов в TikTok Гревцова заявила, что в Украине идет гражданская война, гражданская война по всем нормам и канонам, когда украинский народ воюет против украинской армии.
"Это все, что я знаю. Так что не спекулируйте здесь и не говорите мне, что Россия на кого-то нападает. Я знаю, что происходит, я вижу, как украинцы воюют против собственного народа, и по всем меркам это гражданская война", - заявила Гревцова.
Это видео было опубликовано перед роликом о посещении Латвийского музея оккупации.
Напомним, Верховный суд 15 февраля отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвинялась в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии (CVK). Таким образом, вступил в силу приговор Рижского городского суда, по которому Гревцова была признана виновной и наказана 160 часами общественных работ, а также лишилась мандата депутата Сейма.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!