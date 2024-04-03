По его словам, на встрече с премьер-министром обсуждались критерии и процесс, а не конкретные кандидатуры. Ринкевич подчеркнул, что новый министр иностранных дел должен иметь хорошее понимание геополитики, ориентироваться в европейских вопросах и уметь работать над ними относительно быстро.

Отвечая на вопрос, что он думает о парламентском секретаре Министерства иностранных дел (МИД), бывшем депутате Сейма Занде Калнине-Лукашевице как о кандидате на этот пост, Ринкевич сказал, что не будет комментировать публичные спекуляции, повторив, что с премьер-министром не обсуждались возможные кандидаты на этот пост.

"Премьер-министр подтвердила, что она активно работает над тем, чтобы у нас был хороший кандидат. Я рассчитываю, что к следующей нашей встрече кандидат уже будет", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, может ли выбор нового министра иностранных дел повлечь за собой изменения в правительстве, Силиня сказала, что этот вопрос не стоит на повестке дня, так как пока не обсуждался ни один возможный кандидат. По ее словам, когда появится больше ясности, будет легче понять, нужны ли какие-либо изменения.

Как сообщалось, нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в прошлый четверг после встречи с премьер-министром Силиней объявил о своем решении уйти в отставку. Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Причиной отставки стал скандал с использованием частных рейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем во время его премьерства.

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