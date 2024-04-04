Землетрясение магнитудой шесть баллов потрясло северо-восток Японии

Предупреждение о цунами не было объявлено.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров. Подземные толчки также ощущались в Токио.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Компания TEPCO, управляющая АЭС "Фукусима", заверила, что ни на этой, ни на других атомных станциях не зафиксированы отклонения от нормы.

Ранее в результате мощного землетрясения на Тайване погибли девять человек и более 1000 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла, произошедшее в среду, 3 апреля, на Тайване, повредило десятки домов. В Японии и на Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами.

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