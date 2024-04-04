Землетрясение магнитудой шесть баллов потрясло северо-восток Японии

В четверг, 4 апреля, землетрясение магнитудой шесть баллов произошло в районе префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
Предупреждение о цунами не было объявлено.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 40 километров. Подземные толчки также ощущались в Токио.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Компания TEPCO, управляющая АЭС "Фукусима", заверила, что ни на этой, ни на других атомных станциях не зафиксированы отклонения от нормы.
Ранее в результате мощного землетрясения на Тайване погибли девять человек и более 1000 получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,4 балла, произошедшее в среду, 3 апреля, на Тайване, повредило десятки домов. В Японии и на Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами.
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