Почему реальная цена автомобиля отличается от обещанной в рекламе?

Игры с базовой ценой особенно популярны у немецких "премиальных" брендов. Люди, знающие что-то о японских автомобилях, иногда считают, что машины могут быть в одной категории, однако более детальное изучение раскрывает совершенно другую картину.

Допустим, базовая цена гибрида Mazda CX-60 мощностью 327 л.с. составляет 52 990 евро. Если добавить все три пакета комфорта, включающие вентилируемые и электрорегулируемые сиденья, дополнительные системы безопасности и открывающуюся с электроприводом крышку багажника, то цена вырастет до 62 тысячи евро.

За эту же сумму можно позволить себе чуть меньший, но столь же престижный Mercedes-Benz GLC с легендарной звездой на радиаторной решетке. Его стартовая цена составляет чуть более 61 тысячи евро. Однако за эту цену предлагается только базовый вариант, имеющий бензиновый двигатель мощностью 204 л.с. и базовую комплектацию. Mazda предлагает все необходимое оборудование по такой цене, в то время как Mercedes-Benz придется добавлять опции, чтобы добиться сопоставимых характеристик.

И немецкий комфорт стоит недешево. Например, пакет Premium Plus, включающий навигацию, электрорегулируемые обогреваемые сиденья, климат-контроль с четырьмя зонами, адаптивные фары и камеру на 360 градусов, стоит еще 9600 евро. Пакет помощи при вождении - плюс почти 3 тысячи евро. Или, например, за более комфортную адаптивную подвеску придется заплатить чуть больше 3 тысяч евро. Таким образом, цена на модель с базовым двигателем легко может превысить отметку в 80 тысяч евро.

"Сколько покупателей, столько и подходов. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы. Некоторые люди объединяют все в одном пакете, но не всем клиентам нужно все. Не должно быть так, чтобы вместе с седлом нужно было купить и лошадь. Другие предоставляют свободный выбор, но в длинных списках оборудования можно легко запутаться, и в конце концов, при подсчете всего, получить неприятный сюрприз", — резюмирует Агрис Дулевичс.

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