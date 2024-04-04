Финляндия на неопределенный срок закрыла границы с Россией

В Министерстве внутренних дел (МВД) Финляндии пояснили, что запрет должен быть продлен, так как власти России продолжают использовать "направляемую миграцию" против Финляндии.

До этого решения в Финляндии закрытие границы продлевали каждые два месяца. Последний срок закрытия должен был закончиться 14 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября, решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии.

В правительстве Финляндии посчитали, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.

"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшалась. В прошлый избирательный период были внесены изменения в Закон о пограничной охране именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты были использованы", - сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен отметила, что правительство готово к еще более решительным мерам, если потребуется.

"Есть указания на то, что органы власти или другие действующие лица иностранного государства принимали участие в незаконном пересечении границы и помогали людям попасть в Финляндию", - сказано в сообщении правительства Финляндии.

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