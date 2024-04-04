Видео ⟩ В одной станции CSDD машину "забраковали", а в другой выдали "наклейку"

Это был повторный осмотр автомобиля. В первый раз было получено 13 замечаний, которые нужно было устранить в течение месяца. Илмар был крайне удивлен отказом инспектора провести проверку выхлопных газов, поэтому попросил сотрудника объяснить свое решение.

Водитель получил ответ, что двигатель автомобиля "мертв", поэтому провести проверку не удастся.

Cпециалист определил, что у автомобиля неправильные выхлопные газы, просто взглянув на него, без использования необходимых инструментов. По приглашению Илмара пришел и начальник смены, который сказал, что при проверке мотор может сломаться. В таком случае ответственность должен нести Илмар.

Илмар отправился со станции техосмотра в Риге в филиал в Огре. Через полтора часа автомобиль признали безопасным для движения. CSDD заявляет, что сотрудники станции действовали правильно.

"Инспектор увидел, что из выхлопной системы автомобиля идет большой черный дым. Согласно правилам, в таких случаях проверка выхлопных газов не проводится, это связано с безопасностью сотрудников, клиентов и состоянием транспортного средства. Во время пути между Ригой и Огре клиент совершил несанкционированное вмешательство в технические параметры двигателя, что было замечено инспектором. Вполне вероятно, что между Ригой и Огре все частицы в выхлопной системе сгорели, поэтому можно было пройти техосмотр", - рассказал представитель CSDD.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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