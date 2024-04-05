Придется сдавать территории? Немецкие эксперты о тактике ВСУ

Другой эффект от украинских атак, по словам Ланге, - психологический. У многих россиян, мол, возникает впечатление, что "Россия не может защищать свою страну". "Конечно, пропагандой можно всегда отвлекать внимание на другие дела, но мне кажется, что это имеет также психологический эффект внутри России", - говорит эксперт.

Четыре элемента нынешней стадии войны в Украине

Ланге раскладывает нынешний ход войны на четыре элемента. Среди них и усиленные атаки РФ по украинской энергоинфраструктуре, и попытки продвинуться на востоке после захвата Авдеевки, и дроновые атаки Украины на российские промышленные объекты. Еще один элемент войны, по словам эксперта, - это военная активность Украины в регионе Черного моря. "Украина по-прежнему способна влиять на ситуацию - и с помощью ракет, и с помощью дронов. И корабли, и логистика России там имеют проблемы", - говорит Ланге. А вот продвижение войск РФ на востоке после Авдеевки он считает малоуспешным и отмечает большие потери личного состава и техники российской армией. "И если Россия не может продвинуться дальше сейчас, когда в Украине проблема с боеприпасами и вопрос с мобилизацией не решен, то тогда ситуация, с точки зрения России, будет только хуже, когда эти вопросы будут решены", - предполагает эксперт.

Он напоминает о запущенной Чехией инициативе по закупке боеприпасов для украинской артиллерии, которая "уже дает результаты", а также о принятом в первом чтении законе о мобилизации в Украине. Нико Ланге убежден, что больших возможностей для наступательных операций у России уже нет. "Для меня тактика России выглядит так: если мы не можем захватить, тогда будем разрушать все, - говорит он, имея ввиду атаки по крупным украинским городам последних недель. - Это совершенно не подходит под (российский нарратив. - Ред.) о "наших людях, которых нужно защищать". Это просто деструктивная, грубая, циничная игра России".