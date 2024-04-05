Планирует ли Россия масштабное наступление на Харьков? Объясняет военный обозреватель Би-би-си

Где российская армия найдёт такие ресурсы — большой вопрос. Другие части тоже заняты, «лишних» солдат у них нет, да и провести столь крупную перегруппировку нереально. Сейчас насущная задача российского Генштаба — организовать ротацию и восстановление подразделений, измотанных боями на других направлениях.

2. Чтобы наступать на Харьков, одного численного перевеса мало. Нужно не просто собрать сотни тысяч рекрутов, их надо обучить, провести слаживание, привести вооружение в соответствие со штатными нормами, обеспечить тыловое снабжение, наконец, скрытно разместить на боевых позициях. Если российская армия действительно намерена осуществить в этом году Харьковскую операцию, то время у неё на это очень ограничено.

3. В случае начала крупной военной операции на Харьковском направлении развернутся бои невиданного масштаба. Фронт — это огромная территория как в ширину, так и в глубину, напичканная военными объектами.

Значительная их часть будет располагаться в российских регионах Белгородской и, возможно, Курской и Брянской областей, и станет законной целью украинской артиллерии. Тогда нынешние обстрелы Белгорода покажутся цветочками.

Из этих шести доводов «за» и «против» можно сделать один явный вывод. Создание новой кризисной ситуации не только не решит, но усугубит прежнюю. Это было уже не раз, вряд ли в этом стоит искать глубокий смысл.

"Контекст" Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Оранжевая черта Фото: BBC