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В России с ножом напали на губернатора Мурманской области, он госпитализирован

rus.tvnet.lv
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Полиция России. Иллюстративное фото.
Полиция России. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил серьезные ранения после ударов ножом, сообщили власти в ночь на пятницу.

45-летний Чибис, представитель партии "Единая Россия", получил колотую рану живота. После нападения он был прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сказал врач больницы.

Подозреваемый в нападении, 42-летний местный житель Александр Быданов, был ранен при задержании, ему также оказывается медицинская помощь, сообщил Следственный комитет России.

Обстоятельства нападения расследуются.

Покушения на представителей аппарата власти в России - редкое явление.

По версии следователей, Чибис встречался с гражданами в городе Апатиты на Кольском полуострове, принимая участие в дискуссии, а после нее один из жителей напал на него с ножом. Очевидцев опрашивают, чтобы установить мотивы преступления.

Местные СМИ сообщили, что подозреваемый - 42-летний работник железной дороги, который в показаниях, данных на допросе, сказал, что внутренний голос заставил его напасть на губернатора.

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