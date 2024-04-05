В России с ножом напали на губернатора Мурманской области, он госпитализирован

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил серьезные ранения после ударов ножом, сообщили власти в ночь на пятницу.
45-летний Чибис, представитель партии "Единая Россия", получил колотую рану живота. После нападения он был прооперирован и находится в тяжелом состоянии, сказал врач больницы.
Подозреваемый в нападении, 42-летний местный житель Александр Быданов, был ранен при задержании, ему также оказывается медицинская помощь, сообщил Следственный комитет России.
Обстоятельства нападения расследуются.
Покушения на представителей аппарата власти в России - редкое явление.
По версии следователей, Чибис встречался с гражданами в городе Апатиты на Кольском полуострове, принимая участие в дискуссии, а после нее один из жителей напал на него с ножом. Очевидцев опрашивают, чтобы установить мотивы преступления.
Местные СМИ сообщили, что подозреваемый - 42-летний работник железной дороги, который в показаниях, данных на допросе, сказал, что внутренний голос заставил его напасть на губернатора.
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