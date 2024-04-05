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"Кто научил вас такому общению...": специалист по коммуникациям в соцсетях проклинает Кирсиса

rus.tvnet.lv
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Майя Крастиня
Майя Крастиня Фото: Paula Čurkste/LETA

Член правления Zero Waste Latvija и специалист по коммуникациям Майя Крастиня выделилась публикацией на сайте X, которую одни называют языком ненависти, а другие - очень неудачным общением.

Специалист по коммуникациям пишет: "За последние 20 часов мне пришлось проехать 2 раза по маршруту Кипсала - Иманта. Я проклинаю Кирсиса, его родителей и детей в 7-м поколении, а также всех, кто голосует за "Новое Единство".

Что сделали женщине дети и родители Кирсиса и избиратели "Нового Единства"?

"Я решила поехать на автобусе. Один не пришел. Второй пришел позже. Я ждала больше 20 минут в час пик, когда автобусы должны приходить как в метро, ведь Иманта - очень большой район. Нереальный маршрут, нереальное расписание и нереальные пробки. Полный беспорядок. Хорошо, что мне нужно ездить только иногда, но ведь есть люди, которые вынуждены это терпеть каждый день, 2 раза в день. Я полагаю, что из Иманты до центра теперь уходит 1,5 часа", - говорит Крастиня.

Ремонт улицы Слокас длится уже третий (!) год! Автобусы ходят все реже и реже, расписание не соблюдается вообще. По-прежнему нет полос А. Пробки нереальные.

Насчет пробок трудно не согласиться, но... что по поводу проклятий?

Вилнис, конечно, не идеальный, но это не значит, что нужно проклинать его детей или родителей. 

Теперь вы связали самого радикального из радикалов своим языком ненависти до седьмого колена. Можно ненавидеть, но чтобы писать так отвратительно, я не знаю, что должно произойти.

Специалист по коммуникациям берет на себя роль ведьмы и бросается в дискуссию.

Что должно произойти?

Поездка на общественном транспорте.

Да, это радикальный шаг в нынешних обстоятельствах.

И очень приятно осознавать, что латышский образ жизни не утерян и ведьминское проклятие продолжает жить.

Некоторые называют эту публикацию языком ненависти, тогда как другие обеспокоены: вряд ли человек всерьез задумывался о силе своих слов?

Когда образованный человек прибегает к магии, становится страшно.

Есть и те, кто считает, что не стоит шутить на тему проклятий, даже если они исходят из уст специалиста по коммуникациям.

Проклинать других - это значит, что проклятия обернутся против вас. Специалист по коммуникациям, не иронизируйте так! Вы даже не понимаете сути общения.

Майя Крастиня не отказывается от своих слов и готова ответить каждому общепринятым устойчивым выражением или картинкой, взятой из интернета.

У многих людей сложилось некоторое представление о высоком искусстве коммуникации... Это не первый раз, когда возникают подозрения, что вместо кризисной коммуникации в университетах сейчас преподают, как писать грубости в интернете, а также проклинать родственников, друзей и избирателей оппонентов.

Специалист по коммуникациям 🤣 Интересно, кто научил вас такому общению... клуб домино в кенгарагском дворе?

Ничто так не говорит о специалисте по коммуникациям, как "Я проклинаю Кирсиса, его родителей и детей в 7-м поколении".

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