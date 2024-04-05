"Кто научил вас такому общению...": специалист по коммуникациям в соцсетях проклинает Кирсиса

Член правления Zero Waste Latvija и специалист по коммуникациям Майя Крастиня выделилась публикацией на сайте X, которую одни называют языком ненависти, а другие - очень неудачным общением.
Специалист по коммуникациям пишет: "За последние 20 часов мне пришлось проехать 2 раза по маршруту Кипсала - Иманта. Я проклинаю Кирсиса, его родителей и детей в 7-м поколении, а также всех, кто голосует за "Новое Единство".
"Sa*i(r)st pilsētu" varētu būt @VilnisKirsis kampaņas sauklis nākamā gada pašvaldību vēlēšanās.— Maija Krastiņa (@instant_mk) April 4, 2024
Pēdējo 20h laikā nācās 2x braukt maršrutā Ķīpsala-Imanta.
Nolādēju Ķirsi, viņa vecākus un bērnus 7. paaudzē, kā arī katru, kas balso par @Jauna_Vienotiba.
Satiksme un ielas😡🤬🤯
Что сделали женщине дети и родители Кирсиса и избиратели "Нового Единства"?
"Я решила поехать на автобусе. Один не пришел. Второй пришел позже. Я ждала больше 20 минут в час пик, когда автобусы должны приходить как в метро, ведь Иманта - очень большой район. Нереальный маршрут, нереальное расписание и нереальные пробки. Полный беспорядок. Хорошо, что мне нужно ездить только иногда, но ведь есть люди, которые вынуждены это терпеть каждый день, 2 раза в день. Я полагаю, что из Иманты до центра теперь уходит 1,5 часа", - говорит Крастиня.
Slokas ielas remonts iet jau trešo (!) gadu!— Maija Krastiņa (@instant_mk) April 4, 2024
Autobusi iet arvien retāk un sarakstu neievēro vispār.
A joslu joprojām nav. Sastrēgumi nereāli.
Ремонт улицы Слокас длится уже третий (!) год! Автобусы ходят все реже и реже, расписание не соблюдается вообще. По-прежнему нет полос А. Пробки нереальные.
Насчет пробок трудно не согласиться, но... что по поводу проклятий?
Vilnis protams nav ideāls, bet tādēļ nolādēt viņa bērnus vai vecākus nevajadzētu.— Aivars 🇱🇻 (@jungens32) April 4, 2024
Вилнис, конечно, не идеальный, но это не значит, что нужно проклинать его детей или родителей.
Nu jau pārsiti radikālākos no radikālākajiem ar savu naida runu 7 paaudzēs. Var jau nīst, bet nu tik pretīgi uzrakstīt nezinu kam jānotiek.— Dāvis Stalts (@Stalts) April 4, 2024
Теперь вы связали самого радикального из радикалов своим языком ненависти до седьмого колена. Можно ненавидеть, но чтобы писать так отвратительно, я не знаю, что должно произойти.
Специалист по коммуникациям берет на себя роль ведьмы и бросается в дискуссию.
Kam jānotiek?— Maija Krastiņa (@instant_mk) April 4, 2024
Braucienam sabiedriskajā transportā.
Tas ir radikāls solis pašreizējos apstākļos, jā.
Un tiešām patīkami just, ka latviskā dzīvesziņa nav zudusi un raganas lāsti dzīvo dzīvi.
Что должно произойти?
Поездка на общественном транспорте.
Да, это радикальный шаг в нынешних обстоятельствах.
И очень приятно осознавать, что латышский образ жизни не утерян и ведьминское проклятие продолжает жить.
Некоторые называют эту публикацию языком ненависти, тогда как другие обеспокоены: вряд ли человек всерьез задумывался о силе своих слов?
Kad izglītots cilvēks piesauc magiju, paliek bailīgi. pic.twitter.com/zQ4Q39L2lZ— Fortunatus (@freemans05) April 4, 2024
Когда образованный человек прибегает к магии, становится страшно.
Есть и те, кто считает, что не стоит шутить на тему проклятий, даже если они исходят из уст специалиста по коммуникациям.
Nolādēt citus nozīmē, ka lāsti jums atspēlēsies. Komunikācijas speciāliste, nesmīdiniet tik prasti! Komunikācijas būtību pat nesaprotat.— @KalniArmands (@KalniArmands1) April 4, 2024
Проклинать других - это значит, что проклятия обернутся против вас. Специалист по коммуникациям, не иронизируйте так! Вы даже не понимаете сути общения.
April 4, 2024
Майя Крастиня не отказывается от своих слов и готова ответить каждому общепринятым устойчивым выражением или картинкой, взятой из интернета.
У многих людей сложилось некоторое представление о высоком искусстве коммуникации... Это не первый раз, когда возникают подозрения, что вместо кризисной коммуникации в университетах сейчас преподают, как писать грубости в интернете, а также проклинать родственников, друзей и избирателей оппонентов.
komunikāciju speciāliste esot🤣jāprasa, kas Jums jaunkundz, to komunikāciju mācijis..ķengraga pagalma domino klubs?— lomax🇱🇻✌️🇺🇦 (@Rezhgjis) April 4, 2024
Специалист по коммуникациям 🤣 Интересно, кто научил вас такому общению... клуб домино в кенгарагском дворе?
Nekas neizteic “komunikācijas speciāliste” tik ļoti, kā “Nolādēju Vilni Ķirsi, viņa vecākus un bērnus 7. paaudzē”. https://t.co/ViwWBtNJ3R— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) April 4, 2024
Ничто так не говорит о специалисте по коммуникациям, как "Я проклинаю Кирсиса, его родителей и детей в 7-м поколении".
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