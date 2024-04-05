"Кто научил вас такому общению...": специалист по коммуникациям в соцсетях проклинает Кирсиса

Некоторые называют эту публикацию языком ненависти, тогда как другие обеспокоены: вряд ли человек всерьез задумывался о силе своих слов?

Kad izglītots cilvēks piesauc magiju, paliek bailīgi. pic.twitter.com/zQ4Q39L2lZ — Fortunatus (@freemans05) April 4, 2024

Когда образованный человек прибегает к магии, становится страшно.

Есть и те, кто считает, что не стоит шутить на тему проклятий, даже если они исходят из уст специалиста по коммуникациям.

Nolādēt citus nozīmē, ka lāsti jums atspēlēsies. Komunikācijas speciāliste, nesmīdiniet tik prasti! Komunikācijas būtību pat nesaprotat. — @KalniArmands (@KalniArmands1) April 4, 2024

Проклинать других - это значит, что проклятия обернутся против вас. Специалист по коммуникациям, не иронизируйте так! Вы даже не понимаете сути общения.

Майя Крастиня не отказывается от своих слов и готова ответить каждому общепринятым устойчивым выражением или картинкой, взятой из интернета.

У многих людей сложилось некоторое представление о высоком искусстве коммуникации... Это не первый раз, когда возникают подозрения, что вместо кризисной коммуникации в университетах сейчас преподают, как писать грубости в интернете, а также проклинать родственников, друзей и избирателей оппонентов.

komunikāciju speciāliste esot🤣jāprasa, kas Jums jaunkundz, to komunikāciju mācijis..ķengraga pagalma domino klubs? — lomax🇱🇻✌️🇺🇦 (@Rezhgjis) April 4, 2024

Специалист по коммуникациям 🤣 Интересно, кто научил вас такому общению... клуб домино в кенгарагском дворе?

Nekas neizteic “komunikācijas speciāliste” tik ļoti, kā “Nolādēju Vilni Ķirsi, viņa vecākus un bērnus 7. paaudzē”. https://t.co/ViwWBtNJ3R — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) April 4, 2024

Ничто так не говорит о специалисте по коммуникациям, как "Я проклинаю Кирсиса, его родителей и детей в 7-м поколении".

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