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Видео ⟩ В Риге замечен безответственный водитель электросамоката, с которого упал маленький ребенок

rus.tvnet.lv
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В Риге замечен безответственный водитель электросамоката: с него упал маленький ребенок
В Риге замечен безответственный водитель электросамоката: с него упал маленький ребенок Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebra" sižeta.

В программу Zebra поступило видео, на котором видно, как мужчина на электросамокате пересекает пешеходный переход в Риге, на пересечении улиц Сенчу и Миера. Все было бы хорошо, если на на середине перехода с самоката бы не упал маленький ребенок, который ехал на нем вместе с мужчиной.

Возможно, изначально захочется обвинить в случившемся дорожную инфраструктуру, однако следует обратить внимание на водителя самоката. Он нарушает ряд правил, в том числе езду без шлема и одновременное присутствие на этом транспортном средстве двух человек.

Ведущий передачи Паул Тимротс высказал надежду, что с пострадавшим ребенком все в порядке, а также резко раскритиковал водителя самоката, подвергшего маленького ребенка опасности.

Он также призвал водителей электросамокатов соблюдать правила безопасности, а также делать замечания тем, кто использует этот транспорт вдвоем. "У вас есть пример, чем это заканчивается", - сказал ведущий.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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