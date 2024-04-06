Видео ⟩ В Риге замечен безответственный водитель электросамоката, с которого упал маленький ребенок

В программу Zebra поступило видео, на котором видно, как мужчина на электросамокате пересекает пешеходный переход в Риге, на пересечении улиц Сенчу и Миера. Все было бы хорошо, если на на середине перехода с самоката бы не упал маленький ребенок, который ехал на нем вместе с мужчиной.