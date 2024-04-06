В Чечне ввели ограничения на... музыку. Под них попадает даже российский гимн

Глава Минкультуры республики Муса Дадаев в ходе расширенного совещания 5 апреля сообщил, что по этому вопросу принято "окончательное решение", согласованное с главой республики Рамзаном Кадыровым.

По поручению Кадырова Минкульт проверяет, насколько чеченские музыкальные, вокальные и хореографические произведения соответствуют "чеченскому менталитету и музыкальному ритму".

Темп 80 ударов в минуту имеют относительно медленные композиции. Примерно в таком темпе (82 BPM) звучит песня украинской группы "Океан Ельзи" "Без бою". 116 ударов в минуту имеет песня Get Lucky от Daft Punk с Фарреллом Уильямсом.

Однако в границу 80-116 BPM не попадает большинство музыкальных жанров. Темп транса составляет 130-160 BPM, техно - от 120 до 150 BPM, самбы - 50-52 BPM, вальса - 28-30 BPM.

Также ниже границы 80 BPM - гимн РФ (76 BPM), а выше - песня Льва Лещенко "День Победы" (126 BPM).

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