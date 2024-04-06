Специалист: не все электрические игрушки безопасны

Вместе с тем специалист приводит нюансы, которые родителям обязательно следует знать. Игрушки на аккумуляторах можно снова заряжать, они экологичнее, но при этом во время зарядки требуют надзора родителей - во избежание возможного перегрева или пожара.

Игрушки на батарейках удобнее, но создают больше отходов и могут вызвать у ребенка проблемы со здоровьем. Например, бывали случаи, когда ребенок проглатывал круглую батарейку. "В случае игрушек на батарейках важно, чтобы ребенок не добрался до батарейки: отдавайте предпочтение товарам, у которых крышка отсека для батареек прикручена винтиками", - советует Балютис-Кютт.

По словам Балютис-Кютт, игрушки и на батарейках, и на аккумуляторах потенциально могут приводить к пожару, если неправильно пользоваться ими или ухаживать за ними. "Игрушки на аккумуляторах могут перегреваться и даже возгораться, прежде всего из-за неправильной зарядки, повреждений или дефектов», – предупредила она. Игрушку следует заряжать только предназначенным для этого зарядным устройством, при этом она ни в коем случае не должна находиться под прямыми лучами солнца.