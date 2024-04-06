Специалист: не все электрические игрушки безопасны

При выборе игрушек для ребенка безопасность - самое главное для каждого родителя. Заведующая службой безопасности товаров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) Яна Балютис-Кютт в переданном BNS комментарии признает, что с точки зрения безопасности нет разницы, работает игрушка на аккумуляторе или батарейках. Важно следовать инструкции по безопасности и эксплуатации товара.
Вместе с тем специалист приводит нюансы, которые родителям обязательно следует знать. Игрушки на аккумуляторах можно снова заряжать, они экологичнее, но при этом во время зарядки требуют надзора родителей - во избежание возможного перегрева или пожара.
Игрушки на батарейках удобнее, но создают больше отходов и могут вызвать у ребенка проблемы со здоровьем. Например, бывали случаи, когда ребенок проглатывал круглую батарейку. "В случае игрушек на батарейках важно, чтобы ребенок не добрался до батарейки: отдавайте предпочтение товарам, у которых крышка отсека для батареек прикручена винтиками", - советует Балютис-Кютт.
По словам Балютис-Кютт, игрушки и на батарейках, и на аккумуляторах потенциально могут приводить к пожару, если неправильно пользоваться ими или ухаживать за ними. "Игрушки на аккумуляторах могут перегреваться и даже возгораться, прежде всего из-за неправильной зарядки, повреждений или дефектов», – предупредила она. Игрушку следует заряжать только предназначенным для этого зарядным устройством, при этом она ни в коем случае не должна находиться под прямыми лучами солнца.
"Электроприборы - главная причина пожаров в жилых помещениях. Мы видели как загоревшиеся телефоны и электрические зубные щетки, так и игрушки", – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
В случае игрушек с батарейками специалист приводит одну распространенную ошибку: опасность может возникнуть, если батарейки установлены неправильно или вместе используются батарейки разной "мощности".
"К сожалению, неправильное использование батареек - постоянная проблема. Совсем недавно имело место происшествие, когда в случае возможного возгорания игрушки батарейка в дымовом датчике, спасающем жизни, была установлена неправильно, поэтому ущерб от пожара был очень большой", - привел пример Пярьяла.
Балютис-Кютт отмечает, что вне зависимости от цены или страны-производителя бывали случаи, когда игрушка не соответствовала требованиям. "При покупке игрушек стоит отдавать предпочтение надежным брендам и обязательно убедиться, что игрушки соответствуют требованиям Европейского союза к безопасности игрушек", – советует она.
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