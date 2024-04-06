Шесть месяцев войны в Газе в цифрах и графиках

Согласно докладу ООН, опубликованному 1 марта, израильские войска убили в Газе около 9 тысяч женщин. В докладе отмечается, что цифра, скорее всего, занижена, так как многие жертвы, как предполагается, могут оставаться под завалами.

По данным Детского фонда ООН (UNICEF), с начала войны в Газе погибло более 13 тысяч детей.

Некоторые политики, например, президент США Джо Байден, ранее ставили под сомнение точность цифр, предоставленных палестинским Минздравом, однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что считает эти цифры достоверными.

Катастрофическая ситуация с продовольствием

Фото: BBC

По данным ООН, 85% населения осажденного сектора, насчитывающего более 2,3 млн жителей, были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за сложившейся в секторе Газа ситуации, в том числе разрушения инфраструктуры и нехватки продовольствия, воды, топлива и электричества.

В марте в докладе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) — авторитетной международной сети, предоставляющей правительствам, ООН и гуманитарным организациям данные для оценки масштабов голода, — прозвучало предупреждение о надвигающемся голоде в Газе.

Половина населения сектора Газа (1,11 млн человек), как ожидается, столкнется с катастрофическими условиями и перспективой голода, говорится в докладе.

Израиль считает, что оценка ООН содержит неточную информацию, и утверждает, что агентства организации не справляются с распределением помощи, которая поступает ежедневно.