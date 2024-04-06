Шесть месяцев войны в Газе в цифрах и графиках

Несмотря на принятую в марте резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием "немедленного прекращения огня и безоговорочного освобождения всех заложников" в секторе Газа, бомбардировки анклава, продолжающиеся уже шесть месяцев, не прекращаются, а число погибших и раненых не уменьшается.
В результате продолжающейся войны инфраструктура сектора Газа сильно разрушена, здания превратились в руины, а жители вынуждены эвакуироваться на юг сектора в город Рафах, что усиливает опасения по поводу возможного голода.
Война началась после беспрецедентного нападения, совершенного боевиками группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого, по данным Израиля, погибло около 1200 человек, преимущественно мирных жителей.
Великобритания, США и ЕС относят ХАМАС к запрещенным террористическим организациям.
Во время нападения 253 человека были взяты в заложники. По данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживается около 130 заложников, по меньшей мере 34 из них предположительно погибли.
По данным израильской армии, с момента нападения 7 октября погибло около 600 израильских военнослужащих, а с начала наземных операций в Газе в конце октября — не менее 256.
- Карты и графики: сектор Газа до и после начала войны
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ, OHCA), к 175-му дню войны погибли по меньшей мере 32 623 человека и более 75 092 были ранены.
По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения сектора Газа, погибли по меньшей мере 32 916 человек, большинство из которых — женщины и дети.
Согласно докладу ООН, опубликованному 1 марта, израильские войска убили в Газе около 9 тысяч женщин. В докладе отмечается, что цифра, скорее всего, занижена, так как многие жертвы, как предполагается, могут оставаться под завалами.
По данным Детского фонда ООН (UNICEF), с начала войны в Газе погибло более 13 тысяч детей.
Некоторые политики, например, президент США Джо Байден, ранее ставили под сомнение точность цифр, предоставленных палестинским Минздравом, однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что считает эти цифры достоверными.
Катастрофическая ситуация с продовольствием
По данным ООН, 85% населения осажденного сектора, насчитывающего более 2,3 млн жителей, были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за сложившейся в секторе Газа ситуации, в том числе разрушения инфраструктуры и нехватки продовольствия, воды, топлива и электричества.
В марте в докладе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) — авторитетной международной сети, предоставляющей правительствам, ООН и гуманитарным организациям данные для оценки масштабов голода, — прозвучало предупреждение о надвигающемся голоде в Газе.
Половина населения сектора Газа (1,11 млн человек), как ожидается, столкнется с катастрофическими условиями и перспективой голода, говорится в докладе.
Израиль считает, что оценка ООН содержит неточную информацию, и утверждает, что агентства организации не справляются с распределением помощи, которая поступает ежедневно.
«В любой момент на КПП „Керем-Шалом“ со стороны Газы задерживаются сотни грузовиков после того, как они были полностью обработаны властями Израиля», — говорится в сообщении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) — органа, отвечающего за реализацию государственной политики на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.
В нем также говорится, что «Израиль осознает прискорбные последствия войны для гражданского населения Газы», но отвергаются обвинения в том, что Израиль целенаправленно морит голодом гражданское население Газы.
Участились призывы открыть контрольно-пропускные пункты в Газе и ускорить поток помощи на территорию, куда, по данным ООН, до войны ежедневно прибывало не менее 500 грузовиков.
По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПРОР, UNRWA), в марте на территорию ежедневно прибывал в среднем 161 грузовик.
Израиль утверждает, что нет никаких ограничений на количество гуманитарной помощи, которая может поступать в сектор Газа.
Гибель журналистов и сотрудников гуманитарных организаций
По данным Международной федерации журналистов (IFJ), погибли 99 палестинских журналистов и работников СМИ, четверо израильтян и трое ливанцев.
Согласно докладу Комитета защиты журналистов (CPJ), 16 журналистов получили ранения, четверо пропали без вести и 25 были задержаны во время освещения войны в Газе.
Журналисты, пытающиеся вести репортажи из Газы, могут попасть туда только в том случае, если они внедряются в израильскую армию и соглашаются с условиями, выдвинутыми военными, которые включают пребывание в составе израильских войск и предоставление материалов для предварительного утверждения перед публикацией.
С октября в Газе было убито более 196 гуманитарных работников, согласно данным финансируемой США Базы данных по безопасности гуманитарных работников, которая регистрирует крупные случаи насилия в отношении гуманитарного персонала.
Большинство погибших после войны, начавшейся шесть месяцев назад, работали в БАПОР, которое руководит крупнейшей операцией по оказанию помощи в Газе.
Угроза наземной операции
В течение нескольких недель Израиль угрожал начать наземную операцию в Рафахе на юге сектора Газа на границе с Египтом, которая в настоящее время закрыта. Этот район стал убежищем для более 1,5 млн палестинцев, большинство из которых были вынуждены покинуть другие районы сектора.
Представители ООН выразили опасение, что в случае широкомасштабного вторжения израильской армии в Рафах гуманитарная катастрофа может оказаться «невообразимой».
В Израиле усиливается давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху с целью добиться соглашения о прекращении огня, освободить десятки заложников, удерживаемых в Газе, и провести досрочные выборы.
В ходе крупнейшей антиправительственной демонстрации с начала войны в октябре десятки тысяч израильтян заполонили центр Иерусалима. Протестующие выразили свое недовольство ходом войны и раскритиковали неспособность правительства спасти или освободить всех заложников.
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Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.