Для муниципальной полиции Валкского края за 55 500 евро приобретен новый оперативный автомобиль Ford Transit Custom, сообщил специалист муниципалитета по связям с общественностью Иво Лейтис.
Новый автомобиль оборудован пятью сиденьями и отдельно построенной зоной временного содержания. Транспортное средство специально оборудовано и трафарировано в соответствии с государственным стандартом.
Автомобиль куплен у SIA Inchcape Motors Latvia.
Новый оперативный автомобиль является существенным пополнением материально-технической базы полиции и уже передан для выполнения повседневных трудовых обязанностей, сообщили в муниципалитете.
До сих пор у муниципальной полиции Валкского края был оперативный автомобиль Volkswagen Tiguan, который эксплуатировался с 2014 года. Со временем на поддержание его технического состояния приходилось вкладывать все больше средств, информирует Лейтис.
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