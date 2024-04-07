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Муниципальная полиция Валкского края приобрела новый автомобиль за 55 500 евро

rus.tvnet.lv
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Проблесковые маячки полицейского автомобиля
Проблесковые маячки полицейского автомобиля Фото: Schmidt_Alex/Shutterstock

Для муниципальной полиции Валкского края за 55 500 евро приобретен новый оперативный автомобиль Ford Transit Custom, сообщил специалист муниципалитета по связям с общественностью Иво Лейтис.

Новый автомобиль оборудован пятью сиденьями и отдельно построенной зоной временного содержания. Транспортное средство специально оборудовано и трафарировано в соответствии с государственным стандартом.

Автомобиль куплен у SIA Inchcape Motors Latvia.

Новый оперативный автомобиль является существенным пополнением материально-технической базы полиции и уже передан для выполнения повседневных трудовых обязанностей, сообщили в муниципалитете.

До сих пор у муниципальной полиции Валкского края был оперативный автомобиль Volkswagen Tiguan, который эксплуатировался с 2014 года. Со временем на поддержание его технического состояния приходилось вкладывать все больше средств, информирует Лейтис.

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