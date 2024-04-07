Новый автомобиль оборудован пятью сиденьями и отдельно построенной зоной временного содержания. Транспортное средство специально оборудовано и трафарировано в соответствии с государственным стандартом.

Новый оперативный автомобиль является существенным пополнением материально-технической базы полиции и уже передан для выполнения повседневных трудовых обязанностей, сообщили в муниципалитете.

До сих пор у муниципальной полиции Валкского края был оперативный автомобиль Volkswagen Tiguan, который эксплуатировался с 2014 года. Со временем на поддержание его технического состояния приходилось вкладывать все больше средств, информирует Лейтис.