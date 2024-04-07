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Видео ⟩ "Шедевр" улицы Бруниниеку: передача показала, как плохо установлены знаменитые столбики

rus.tvnet.lv
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"Шедевр" улицы Бруниниеку: передача показала, как плохо установлены знаменитые столбики
"Шедевр" улицы Бруниниеку: передача показала, как плохо установлены знаменитые столбики Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebra" sižeta.

Столбики на улицах Риги в свое время стали горячей темой для дискуссий. Хотя идея, наверное, была хорошей, к сожалению, есть примеры, вызывающие вопросы о компетентности ответственных за дороги столицы, сообщает программа Zebra.

Передача побывала на улице Брунинеку, где столбики установлены густым слоем. Туда же прикручены пластиковые детали, идея которых, видимо, в том, чтобы отбить охоту у водителей ехать по велодорожке или останавливаться на ней.

К сожалению, эти столбики часто оказываются сломанными или погнутыми. Но венцом всего этого является попытка инженеров-строителей прикрутить столб поверх пластикового бордюра. По наблюдениям передачи, уже на следующей улице столбики установлены между пластиковых бордюров, что уже не вызывает таких проблем.

Ведущий передачи рассказал о бедственном внешнем видео конструкций и сказал, что часть из них уже не подлежит ремонту. "Выглядит до безумия жалко", - говорит ведущий Паул Тимротс.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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