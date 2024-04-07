Столбики на улицах Риги в свое время стали горячей темой для дискуссий. Хотя идея, наверное, была хорошей, к сожалению, есть примеры, вызывающие вопросы о компетентности ответственных за дороги столицы, сообщает программа Zebra.
Передача побывала на улице Брунинеку, где столбики установлены густым слоем. Туда же прикручены пластиковые детали, идея которых, видимо, в том, чтобы отбить охоту у водителей ехать по велодорожке или останавливаться на ней.
К сожалению, эти столбики часто оказываются сломанными или погнутыми. Но венцом всего этого является попытка инженеров-строителей прикрутить столб поверх пластикового бордюра. По наблюдениям передачи, уже на следующей улице столбики установлены между пластиковых бордюров, что уже не вызывает таких проблем.
Ведущий передачи рассказал о бедственном внешнем видео конструкций и сказал, что часть из них уже не подлежит ремонту. "Выглядит до безумия жалко", - говорит ведущий Паул Тимротс.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!