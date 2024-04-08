Фото: BBC

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Фото: BBC

В это четырехминутное окно вложено много денег, времени и логистики, говорит Хью Морган, профессор физики из университета Аберистуита.

«Когда все идет как надо, это настоящее чувство эйфории, ведь мы так долго готовились. Но если появляется облако, это катастрофа. И мы ничего не можем с этим поделать», — говорит он.

Вечеринка радиослушателей

Активность Солнца может затронуть почти все наши средства связи, включая даже длинноволновое радио.

Энергия Солнца заряжает верхние слои атмосферы — ионосферу, которая помогает радиосигналам путешествовать по планете. Но во время затмений состояние ионосферы меняется.

Фото: BBC

Чтобы проверить, как затмение влияет на радиоволны, сотни радиолюбителей по всему миру примут участие в соревнованиях. Они будут посылать друг другу сигналы, пытаясь установить наибольшее число устойчивых соединений.

Обычно для этого используется азбука Морзе, но в отдельных случаях качество связи бывает достаточным и для разговора. Большинство сообщений довольно формальные — название станции и местоположение, но каждый из участников подписывается кодом «73», означающим наилучшие пожелания.