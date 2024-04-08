В понедельник, 8 апреля, на территории Северной Америки можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Природное явление будет заметно в Мексике, в США и в Канаде.
Солнечное затмение: странное поведение животных, погоня за тенью и взгляд на корону - за чем будут следить ученые
Полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, притом видно его будет в основном в Атлантическом океане.
Поэтому за этим затмением в интернете и по телевидению будет следить весь мир — и в том числе аудитория Русской службы Би-би-си. Мы будем вести видеотрансляцию затмения.
Для ученых четыре минуты, в течение которых тень от луны закроет Солнце, станут возможностью для всевозможных научных экспериментов.
Исследователи будут запускать ракеты по траектории движения тени, наблюдать в зоопарках за животными, посылать радиосигналы по всему миру и направлять в небо камеры и телескопы, пользуясь временной темнотой.
При этом результат таких исследований отнюдь не гарантирован — вспышка на Солнце или даже скромные облака могут разрушить планы ученых.
Спаривающиеся черепахи и дремлющие гориллы
Профессор Адам Хартстон-Роуз из Университета штата Северная Каролина собирается провести понедельник в зоопарке в Форт-Уорте, штат Техас.
Он будет наблюдать за поведением животных — от горилл до жирафов и галапагосских черепах, которые во время затмения 2017 года внезапно начали спариваться.
Многие животные, похоже, тревожно реагируют на внезапную темноту.
«В прошлый раз фламинго поступили необычно, — говорит он. — Когда затмение только начиналось, взрослые особи собрали птенцов в центре стаи и стали смотреть в небо, словно опасаясь, что оттуда появится хищник».
А гориллы переместились в места, где они обычно спят, и стали готовиться ко сну — их циркадные ритмы были нарушены.
Одна ночная птица под названием Дымчатый лягушкорот (Podargus strigoides), днем обычно маскирующаяся под гниющий пень, проснулась и начала искать пищу. Затем, когда вновь появилось солнце, она снова прикинулась гнилушкой.
Попытка разглядеть плазму
В разгар затмения станет видна солнечная корона — фактически атмосфера нашего светила, которую ученые пытаются изучать на протяжении веков.
Эта загадочная часть Солнца состоит из намагниченной плазмы и имеет температуру более миллиона градусов Цельсия.
Обычно из-за огромной яркости Солнца корону невозможно увидеть, но в понедельник ученые из Далласа смогут направить на нее приборы и сделать снимки.
Ученые из университета Аберистуита в Уэльсе и из американского космического агентства НАСА надеются получить представление о солнечном ветре — плазме, выбрасываемой с поверхности Солнца.
Еще одна загадка — почему корона кажется намного горячее поверхности Солнца, несмотря на то что находится на периферии светила.
Возможно, им даже удастся зафиксировать так называемый корональный выброс массы, когда огромные облака плазмы выбрасываются из солнечной атмосферы в пространство. Эти выбросы могут мешать работе искусственных спутников Земли.
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В это четырехминутное окно вложено много денег, времени и логистики, говорит Хью Морган, профессор физики из университета Аберистуита.
«Когда все идет как надо, это настоящее чувство эйфории, ведь мы так долго готовились. Но если появляется облако, это катастрофа. И мы ничего не можем с этим поделать», — говорит он.
Вечеринка радиослушателей
Активность Солнца может затронуть почти все наши средства связи, включая даже длинноволновое радио.
Энергия Солнца заряжает верхние слои атмосферы — ионосферу, которая помогает радиосигналам путешествовать по планете. Но во время затмений состояние ионосферы меняется.
Чтобы проверить, как затмение влияет на радиоволны, сотни радиолюбителей по всему миру примут участие в соревнованиях. Они будут посылать друг другу сигналы, пытаясь установить наибольшее число устойчивых соединений.
Обычно для этого используется азбука Морзе, но в отдельных случаях качество связи бывает достаточным и для разговора. Большинство сообщений довольно формальные — название станции и местоположение, но каждый из участников подписывается кодом «73», означающим наилучшие пожелания.
Результаты могут помочь ученым лучше понять особенности радиосвязи, используемой спасателями, самолетами и кораблями, а также GPS, говорит Натаниэль Фрисселл из университета Скрэнтона в Пенсильвании, который руководит соревнованиями.
Самолеты в погоне за тенью
Американское космическое агентство НАСА отправит вдоль траектории затмения реактивные самолеты WB-57, чтобы сделать снимки с высоты более 15 км.
На такой высоте облачность им не помешает. Кроме того, на камеры попадет излучение, обычно не доходящее до поверхности Земли.
Помимо короны, НАСА рассчитывает изучить пылевое кольцо вокруг Солнца и обнаружить астероиды, которые могут находиться поблизости.
Спектрометры на борту самолетов помогут им более детально изучить состав вещества, выбрасываемого Солнцем в пространство во время вспышек.
Кроме того, поскольку самолеты достигают скорости около 740 км в час, они смогут провести в тени не четыре минуты, а почти шесть с половиной.