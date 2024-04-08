Опубликована карта строительных работ на госдорогах на текущий год

На карте сайта Latvijas Valsts ceļi (LVC) опубликованы строительные работы, запланированные в этом году в государственной дорожной сети.
В этом году работы различных видов запланированы примерно на 450 километрах государственных автомобильных дорог и 12 мостов. Самые обширные работы пройдут на региональных автодорогах - 220 километров - и на дорогах местного значения - 159 километров. На главных автодорогах страны работы пройдут на 71 километре.
Из этих 450 километров дорог страны на 193 километрах восстановят асфальтобетонное покрытие, 123 километра перестроят, а на 67 километрах гравийных дорог проведут двухъярусную поверхностную обработку. Будет создана и пешеходная и велосипедная инфраструктура общей протяженностью 24 километра. Будут перестроены пять мостов, еще семь снесут и построят заново.
Крупнейшими объектами строительных работ в этом сезоне станут участок Видземского шоссе (А2) от Мелтури до Берзкрогса, где будет завершена начатая в прошлом году перестройка, а также начатые предыдущим летом работы продолжатся и на Рижской окружной дороге (А5) в Бабите. На обоих участках автолюбителям и в этом году придется считаться с ограничениями движения. На региональных автодорогах самые крупные работы запланированы в Курземе - на автодороге Вентспилс - Дундага (P77) от Вентспилса до Анце, в Видземе - на автодороге Смилтене - Валка (P24) от Смилтене до поворота на Мери. А в Салацгриве в этом году будет построен новый мост через Салацу.
Улучшив безопасность движения, в этом году государство приступит к строительству трех новых участков инфраструктуры пешеходов и велосипедистов и еще на трех работы завершит. Строительные работы начнут:
- вдоль местной автодороги Валмиера - Бренгули - Биксея (V196) от Валмиеры до Бренгули (0,00 - 5,00 км);
- вдоль главной государственной автодороги Лиепая - граница Литвы (А11) от Лиепаи до Бернати (10,42 - 20,09 км);
- вдоль региональной автодороги Айзкраукле - Екабпилс (Р76) от Салы до Екабпилса (38,65 - 42,57 км).
А завершит строительство пешеходных и велосипедных дорожек:
- вдоль региональной автодороги Елгава - Иецава (P93) от Елгавы до поселков Ане и Тетеле (3,2 км - 5,2 км);
- вдоль региональной автодороги Умурга - Цесис (Р14) от Цесиса до поворота на поселок Ливу (39,70 - 40,95 км);
- вдоль автодороги Добеле - Бауска (P103) в Элее.
Для повышения безопасности движения также перестроят два узла движения. В ротационный круг перестроят перекресток автодорог Инциемс - Сигулда - Кегумс (Р8) и Рига - Эргли (Р4) в Сунтажи Огрского края (47,9 - 48,1 км). В свою очередь, на участке Видземского шоссе (А2) от границы Риги до Гаркалне в этом году запланированы изменения в организации движения. На всем этапе предполагается создать новую, более восприимчивую для водителей систему показателей направлений, закрыть часть мест разворота. На перекрестке Рижской окружной дороги (А4) (Балтэзерс - Саулкалне) и местной государственной автомобильной дороги Лангстини (V54) предусмотрено сокращение числа левых маневров. Для улучшения видимости на автодороге Гаркалне - Алаукстс (P3) рампы путепровода через Видземское шоссе перестроят в барьеры, в узле также установят освещение.
Всего в дорожной сети страны в этом году планируются капитальные вложения в объеме 163 млн евро, в том числе 47 млн евро - это прогнозируемое финансирование механизма оздоровления и устойчивости ЕС.
Фокус на государственных автомобильных дорогах местного и регионального значения объясняется структурой финансирования - в этом году из госбюджета доступно на три миллиона евро больше именно на обеспечение местной мобильности и реализацию программы по соединению волостных центров. А на региональных дорогах страны значительная часть вложений осуществляется в рамках административно-территориальной реформы.
Строительные работы уже начаты на 7 участках государственных дорог, а также на 3 мостах. Наибольшие ограничения движения из-за ремонтных работ сейчас на региональных автодорогах Вентспилс - Колка (P124) под Вентспилсом, Кандава - Салдус (P109) на участке от Занте до Земите и Смилтене - Валка (P24) под Смилтене.
Планирование строительных работ государственных автомобильных дорог осуществляется в соответствии со стратегией развития главных государственных автомобильных дорог 2020 - 2040, Государственной стратегией строительства региональных и местных автомобильных дорог 2027, а также инвестиционной программой развития автомобильных дорог в контексте административно-территориальной реформы. Стратегии реализуются с подчиненными среднесрочному бюджету трехлетними программами строительных работ. Инженеры LVC ежегодно разрабатывают трехлетние программы реконструкции и обновления автомобильных дорог, которые последовательно пересматриваются и корректируются в соответствии с реальной ситуацией и доступным финансированием. С начала 90-х годов прошлого века государственные автомобильные дороги содержались в условиях недостаточного финансирования, поэтому строительные работы ведутся в приоритетной последовательности, оценивая технические критерии каждого участка дороги. Подробнее о планировании строительных работ можно узнать здесь.
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