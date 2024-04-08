Опубликована карта строительных работ на госдорогах на текущий год

Из этих 450 километров дорог страны на 193 километрах восстановят асфальтобетонное покрытие, 123 километра перестроят, а на 67 километрах гравийных дорог проведут двухъярусную поверхностную обработку. Будет создана и пешеходная и велосипедная инфраструктура общей протяженностью 24 километра. Будут перестроены пять мостов, еще семь снесут и построят заново.

Крупнейшими объектами строительных работ в этом сезоне станут участок Видземского шоссе (А2) от Мелтури до Берзкрогса, где будет завершена начатая в прошлом году перестройка, а также начатые предыдущим летом работы продолжатся и на Рижской окружной дороге (А5) в Бабите. На обоих участках автолюбителям и в этом году придется считаться с ограничениями движения. На региональных автодорогах самые крупные работы запланированы в Курземе - на автодороге Вентспилс - Дундага (P77) от Вентспилса до Анце, в Видземе - на автодороге Смилтене - Валка (P24) от Смилтене до поворота на Мери. А в Салацгриве в этом году будет построен новый мост через Салацу.