Полиция предлагает ввести административную ответственность за сексуальные домогательства

Государственная полиция полностью согласна с тем, что сексуальные домогательства должны быть наказуемы, однако 40-я статья Стамбульской конвенции не обязывает государства устанавливать уголовную ответственность за сексуальные домогательства, а предоставляет свободу действий для самостоятельной оценки того, какое наказание применить к преступнику.

После изучения нормативного регулирования было установлено, что в Законе о труде уже предусмотрена административная ответственность за подобные правонарушения на рабочем месте. То, чего в настоящее время нет, - это нормативного регулирования для правонарушений вне рабочей среды.

По мнению Государственной полиции, необходимо внести изменения в Закон об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, дополнив его нормой, определяющей административную ответственность за сексуальные домогательства.

Госполиция обратил внимание на необходимость точного определения указанных действий, чтобы избежать недоразумений и ситуаций, затрудняющих квалификацию нарушения. Например, чтобы не создавался прецедент, при котором практически любое проявление внимания могло быть названо сексуальным домогательством, которое наказывается штрафом.

Прокуратура не против криминализации сексуальных домогательств, но подчеркивает, что в законе должно быть очень четко оговорено, какие действия недопустимы, ранее сообщил агентству LETA генеральный прокурор Юрис Стуканс.

Министр юстиции Либиня-Эгнере предложила предусмотреть уголовную ответственность за сексуальные домогательства, "чтобы жертвы насилия могли получить необходимую поддержку и защиту".