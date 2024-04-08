Полиция предлагает ввести административную ответственность за сексуальные домогательства

По мнению Государственной полиции, необходимо внести изменения в закон, дополнив его нормой, предусматривающей административную ответственность за сексуальные домогательства, сообщило агентство LETA, прокомментировав идею министра юстиции Инесы Либиня-Эгнере криминализировать сексуальные домогательства.
Госполиция сообщила агентству LETA, что Стамбульская конвенция предусматривает, что государства-члены принимают нормативные акты и осуществляют другие меры, необходимые для обеспечения того, чтобы любое нежелательное вербальное, невербальное или физическое сексуальное поведение, целью или последствием которого является оскорбление человеческого достоинства, особенно если создается запугивающая, враждебная, унижающая, постыдная или агрессивная атмосфера, подлежало криминализации или иным правовым санкциям.
Это означает, что государства-члены, которые ратифицировали Стамбульскую конвенцию, несут ответственность за принятие решения о том, как наказывать людей за сексуальные домогательства.
Для выполнения этой задачи в Министерстве юстиции действует постоянная рабочая группа по совершенствованию Уголовного кодекса, которая оценивает предложения различных институтов о внесении изменений в Уголовный кодекс, а также, при необходимости, разрабатывает поправки к Уголовному кодексу и связанным с ним нормативным актам.
В рабочую группу включены специалисты различных областей: сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, а также представители неправительственных организаций. На прошлой неделе рабочая группа начала работу по поручению министра юстиции, которое заключается в оценке необходимости установления уголовной ответственности за сексуальные домогательства.
Государственная полиция полностью согласна с тем, что сексуальные домогательства должны быть наказуемы, однако 40-я статья Стамбульской конвенции не обязывает государства устанавливать уголовную ответственность за сексуальные домогательства, а предоставляет свободу действий для самостоятельной оценки того, какое наказание применить к преступнику.
После изучения нормативного регулирования было установлено, что в Законе о труде уже предусмотрена административная ответственность за подобные правонарушения на рабочем месте. То, чего в настоящее время нет, - это нормативного регулирования для правонарушений вне рабочей среды.
По мнению Государственной полиции, необходимо внести изменения в Закон об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, дополнив его нормой, определяющей административную ответственность за сексуальные домогательства.
Госполиция обратил внимание на необходимость точного определения указанных действий, чтобы избежать недоразумений и ситуаций, затрудняющих квалификацию нарушения. Например, чтобы не создавался прецедент, при котором практически любое проявление внимания могло быть названо сексуальным домогательством, которое наказывается штрафом.
Прокуратура не против криминализации сексуальных домогательств, но подчеркивает, что в законе должно быть очень четко оговорено, какие действия недопустимы, ранее сообщил агентству LETA генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Министр юстиции Либиня-Эгнере предложила предусмотреть уголовную ответственность за сексуальные домогательства, "чтобы жертвы насилия могли получить необходимую поддержку и защиту".
Сейчас Министерство юстиции совместно с экспертами в области права и неправительственными организациями готовит предложения для представления в Сейм. Предложения планируется представить ко второму чтению поправок к Уголовному кодексу, которые уже находятся на рассмотрении Сейма. В настоящее время Министерство юстиции не может предоставить дополнительную информацию о предстоящих изменениях в законе.
Проблема сексуальных домогательств стала особенно актуальной после того, как стало известно, что Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола (JVLMA) получила несколько жалоб от студентов о возможных сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. К настоящему времени один преподаватель привлечен к дисциплинарной ответственности, а другой отстранен от работы без возможности связаться со студентами. Подобные опасения публично высказывались и в отношении преподавателя Латвийской академии художеств.
Полиция возбудила уголовное дело в связи с информацией о якобы имевших место домогательствах преподавателей JVLMA к студентам. Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
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