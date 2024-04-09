Широкое обсуждение в социальных сетях вызвало видео, на котором водитель жалуется на правоохранителей - полицейский эскорт якобы агрессивно вынудил встречный автомобиль съехать на обочину. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как сотрудники Государственной полиции сопровождают, возможно, высокопоставленного чиновника. Как видно, экипаж Госполиции мчится прямо на автора видео по его полосе, вынуждая его остановиться на обочине. Дискуссии в соцсетях вызвал вопрос - почему правоохранители так агрессивно ехали навстречу водителю, вынуждая его остановиться?