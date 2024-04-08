Украинские хакеры осуществили успешную атаку на российских бизнес-гигантов

Облачные сервисы OwenCloud.ru использовали и хранили данные более 10 тысяч юридических лиц - компаний российского оборонно-промышленного комплекса, нефтегазовой, металлургической, аэрокосмической промышленности, а также телекоммуникационных гигантов.

Среди них наиболее заметными являются "Уральский завод гражданской авиации", "Газпром", "Трансгаз", "Лукойл", "Роснефть", "Норильский никель", "Ростелеком", "Мегафон" и другие", - сказал источник.

Украинская хакерская группа BlackJack провела совместную операцию с кибердепартаментом Службы безопасности Украины. Им удалось уничтожить более 300 терабайт данных, то есть 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых хранилась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, позволяющие клиентам удаленно управлять производственными процессами и другими операциями компании.

Источник указывает, что успешная атака на российского провайдера облачных услуг OwenCloud.ru - это ответ Украины за российскую атаку на украинский дата-центр в январе этого года. Тогда ряд украинских компаний и учреждений сообщили о технических проблемах в своей деятельности, в результате которых был утерян доступ к электронным сервисам.

Уже в конце марта украинской хакерской группе UA25 удалось за несколько минут получить доступ к серверам более 100 российских сайтов и получить десятки терабайт конфиденциальной информации.

"В результате этой хакерской атаки государство-агрессор понесло убытки на сумму более 12 миллиардов долларов. Для восстановления серверов и информации потребуется много времени и ресурсов", - сообщили 30 марта в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Также в начале марта украинским хакерам удалось провести масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России, которая позволила получить доступ ко многим документам и секретной информации.

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