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В Германии автобусу с рижским школьным хором запретили поездку. Комментарий дирижера

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Фото: Ground Picture/Shutterstock

В немецком регионе Тюрингия полиция остановила на шоссе двухэтажный автобус с 70 певчими из Рижской 6-й средней школы. Были обнаружены существенные неполадки в системах торможения, выхлопа и руления. В беседе с Apollo.lv инцидент прокомментировала дирижер и заместитель директора по музыке хора девочек Рижской 6-й средней школы Инта Годиня.

Автобус следовал из Риги в Тюринген, среди пассажиров были дети 10-16 лет. Транспортное средство привлекло внимание правоохранителей, полицейский автомобиль на автодороге А4 в Тюрингене сопроводил автобус на стоянку перед поворотом на Хермсдорф.

В ходе технического освидетельствования автобуса полицейские обнаружили существенные неполадки в системах торможения, выхлопа и руления. В результате неисправности в выхлопной системе дети могли вдыхать пары токсичного газа.

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