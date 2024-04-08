В Германии автобусу с рижским школьным хором запретили поездку. Комментарий дирижера

В немецком регионе Тюрингия полиция остановила на шоссе двухэтажный автобус с 70 певчими из Рижской 6-й средней школы. Были обнаружены существенные неполадки в системах торможения, выхлопа и руления. В беседе с Apollo.lv инцидент прокомментировала дирижер и заместитель директора по музыке хора девочек Рижской 6-й средней школы Инта Годиня.