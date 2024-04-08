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Украина утверждает, что сожгла российский военный корабль в Балтийском море

rus.tvnet.lv
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Российский военный корабль
Российский военный корабль Фото: Wiki

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) утверждает, что устроило пожар на российском ракетном корабле "Серпухов", который находился на базе Балтийского флота, в результате чего корабль выведен из строя.

Сообщений о пожаре на "Серпухове" от российских властей пока не поступало.

В понедельник, 8 апреля, Главное разведывательное управление Украины сообщило о пожаре 7 апреля на корабле "Серпухов", стоящем на базе в Балтийске Калининградской области.

В заявлении ГУР нет четких указаний, что пожар стал следствием операции ГУР, но есть намеки. Так, сообщение заканчивается словами: "Раскаты грома не знают границ. Продолжение следует".

Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах также пишут, что пожар стал результатом операции украинских спецслужб.

В ГУР утверждают, что уничтожили аппаратуру связи и автоматизации корабля и что на восстановление потребуется много времени.

"Серпухов" - один из новейших кораблей ВМФ России. Он был спущен на воду в 2015 году и первоначально входил в состав Черноморского флота, а затем был переведен на Балтийское море. Корабль может нести до восьми крылатых ракет.

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