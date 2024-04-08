Украина утверждает, что сожгла российский военный корабль в Балтийском море

Сообщений о пожаре на "Серпухове" от российских властей пока не поступало.

В понедельник, 8 апреля, Главное разведывательное управление Украины сообщило о пожаре 7 апреля на корабле "Серпухов", стоящем на базе в Балтийске Калининградской области.

В заявлении ГУР нет четких указаний, что пожар стал следствием операции ГУР, но есть намеки. Так, сообщение заканчивается словами: "Раскаты грома не знают границ. Продолжение следует".

Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах также пишут, что пожар стал результатом операции украинских спецслужб.

В ГУР утверждают, что уничтожили аппаратуру связи и автоматизации корабля и что на восстановление потребуется много времени.

"Серпухов" - один из новейших кораблей ВМФ России. Он был спущен на воду в 2015 году и первоначально входил в состав Черноморского флота, а затем был переведен на Балтийское море. Корабль может нести до восьми крылатых ракет.

😳😳😳 ГУР МО провело спецоперацию в Калининградской области, повредив малый ракетный носитель "Серпухов" в Балтийском море



Вот это уже интересно такого рода спецоперации 🦉 pic.twitter.com/92E5PV2K2M — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) April 8, 2024

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