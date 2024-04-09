"Теперь я понимаю эту песню..." Вдова пропавшего Яниса рассказала, как нашли ее умершего мужа

В связи с произошедшим начат уголовный процесс и назначены экспертизы. В данный момент ничто не свидетельствует о том, что против него могло быть совершено преступление.

В свою очередь Degpunktā сообщает, что рядом с телом был обнаружен кинжал длиной около 20 сантиметров, и полученные ранения свидетельствуют о том, что мужчина покончил с собой. Избранное им место в лесах Марупского края имело значение, рассказала жена.

Жена наконец смогла расшифровать значение выбранной Янисом композиции: "Теперь, конечно, я понимаю песню, которую о передал - Dzērves ("Журавли"). Там шла речь о погибших. Больше говорилось о Второй мировой войне, но в песне были слова: "Павшие солдаты, которые не пришли домой, их души превращаются в журавлей, и могу ли я к ним присоединиться?". Чем больше я слушаю эту песню, тем больше понимаю, почему он осознанно выбрал это место".