ВИДЕО ⟩ Уже совсем скоро пройдет выставка Auto 2024

До весенней автомобильной выставки в Риге осталось всего несколько недель. Самые активные участники уже известны и готовы раскрыть секреты своих представлений. Некоторые модели будут особенно ожидаемы.
Например, этой весной поклонники марки Cupra наконец-то увидят новый 100% электромобиль Cupra Tavascan в Латвии. На выставке будут представлены автомобильные бренды, которые ранее были частью Autohalle, а теперь входят в состав Auto Bassadone.
В сотрудничестве с другими представителями соответствующих марок будут представлены актуальные модели концерна Hyundai, KGM и Stellantis. Французский бренд Citroen громко заявит о возвращении коммерческих автомобилей с обычными двигателями.
Как известно, Citroen Berlingo с окнами одно время был доступен только в виде электромобиля, однако рынок и экономическая реальность требуют другого.