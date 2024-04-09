ВИДЕО ⟩ Уже совсем скоро пройдет выставка Auto 2024

Например, этой весной поклонники марки Cupra наконец-то увидят новый 100% электромобиль Cupra Tavascan в Латвии. На выставке будут представлены автомобильные бренды, которые ранее были частью Autohalle, а теперь входят в состав Auto Bassadone.

В сотрудничестве с другими представителями соответствующих марок будут представлены актуальные модели концерна Hyundai, KGM и Stellantis. Французский бренд Citroen громко заявит о возвращении коммерческих автомобилей с обычными двигателями.

Как известно, Citroen Berlingo с окнами одно время был доступен только в виде электромобиля, однако рынок и экономическая реальность требуют другого.

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