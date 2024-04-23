Видео ⟩ В Риге водитель троллейбуса резко затормозил - и пассажир получил травму

Учитель спорта Ивета, сама будучи автоводителем с 30-летним стажем, увидела, что водитель троллейбуса выехал в левый ряд. В тот момент, когда транспорт остановился на перекрестке как раз перед остановкой Иветы, она решила встать и собиралась выйти.

Вспоминая события того дня, женщина рассказывает, что водитель троллейбуса резко затормозил, в результате чего на нее упал еще один пассажир. Ивета оказалась на полу троллейбуса и почувствовала боль в ноге.

Водитель троллейбуса якобы пытался объехать машину Госполиции, пересекшую перекресток на красный свет. На место были вызваны полиция и скорая помощь, которая доставила Ивету в больницу. В медицинском учреждении она провела четыре дня.

Через несколько дней после происшествия с Иветой связались правоохранители, которые сообщили, что ей был присвоен статус потерпевшей, и она дала дополнительные объяснения относительно произошедшего.

Ивета обрадовалась, но позже ей было отправлено новое письмо, где сообщалось, что водитель троллейбуса и полиция действовали в соответствии с ПДД.

Из-за несчастного случая Ивета уже какое-то время не может ходить, поэтому считает, что было бы справедливо, если бы ей выплатили компенсацию, так как в данный момент она к тому же не может работать.

В полиции поясняют, что на основании дальнейших указаний прокуратуры будет принято решение о возбуждении административного правонарушения, после чего также будет установлено, будет ли Ивете присвоен статус потерпевшей.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане утверждает, что когда Ивета получит протокол полиции, она будет иметь право обратиться к страховщику и потребовать компенсацию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu