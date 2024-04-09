Starlink против Украины: раскрыто, как россияне без проблем получают терминалы компании Маска

Разработанные компанией Илона Маска SpaceX интернет-терминалы Starlink, несмотря на санкции, по-прежнему можно купить на территории России. Один из торговцев указал, что главные покупатели - российские добровольцы, оснащающие армию РФ. Издание The Wall Street Journal пишет о торговце Starlink в Москве.
Олег - торговец Starlink в Москве, и он подчеркивает, что больше всего заказов приходит непосредственно из оккупированных Россией территорий Украины, где российская армия осуществляет геноцид по отношению к украинскому народу.
На полях сражений в Украине Starlink обеспечивает мгновенный и, в некотором смысле, безопасный интернет. Помимо связи между солдатами и командирами, Starlink также позволяет управлять беспилотниками и другими технологиями, ставшими жизненно важными компонентами современной войны.
У компании SpaceX есть возможность ограничить доступ к интернету Starlink, используя технологии геолокации, кроме того, можно использовать возможность деактивировать отдельные устройства. Россия и Китай не позволяют использовать технологию Starlink, так как это может помешать этим странам получить контроль над информацией.
Сам Маск говорит, что "ни один терминал ни напрямую, ни через посредников не продавался России, и ни один терминал на территории России работать не будет".
Однако проведенное журналистами исследование показало, что существует "теневая цепочка поставок" оборудования Starlink, с тайными сделками в Африке, Юго-Восточной Азии и Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего тысячи устройств попали в руки противников США и военных преступников.
Помощник министра обороны США по космическим технологиям Джон Пламб объявил, что компания SpaceX сотрудничает с Украиной, чтобы попытаться прекратить использование терминалов Starlink против Украины.
Указывается, что у сил РФ часто даже нет должного оборудования, чтобы можно было эффективно коммуницировать со своими командирами. Открытые переговоры по рациям глушатся или перехватываются. В большом количестве ситуаций это сделало оккупантов очень легкой целью на поле боя.
Россия пытается ввести новые устройства, которые попали на фронт только после начала войны. Однако и с введением новых технологий все было не так гладко, так как наблюдались разрывы связи. В результате этого россиянам не удалось создать надежную и оперативно совместимую систему связи для проведения сложных операций.
"Starlink обусловлен потребностью в защищенной связи от поля боя до штаба, а также использованием беспилотников", - говорит Томас Уиттингтон, эксперт по аналитике в области безопасности из Лондона.
По словам нескольких источников, Россия уже около года работает над интегрированием Starlink в свои фронтовые системы. Она широко использует терминалы, зарегистрированные в других странах.
Найти и купить Starlink в России не так уж и сложно - в самой России есть "черные дилеры", у которых можно приобрести терминалы Starlink из других стран. Их обычно покупают добровольцы, поставляющие это оборудование российской армии на фронт.
Принимая во внимание, что война затянулась, иногда не особо понятно, кем и для чего используются эти системы.
В сентябре 2023 года Маск объявил, что поставил точку в вопросе активации Starlink на оккупированном Россией Крымском полуострове Украины. Маск обвинил Киев в "желании использовать Starlink для атак на российские суда". Теперь продавцы этих терминалов настаивают на том, что Крым больше не является запретной зоной, как и все остальные оккупированные Россией регионы Украины.
Украинский солдат отметил, что впервые он заметил использование Starlink российской армией в начале этого года, когда оккупанты не замаскировали белую антенну Starlink.
"В основном они используют новейшие модели. Российские антенны - приоритетная цель для нас. Если есть антенна, значит, где-то поблизости есть операторы беспилотников", - говорит солдат. Он отмечает, что российская стратегия не претерпела существенных изменений после начала использования Starlink.
Телеканал CNN сообщил, что россияне начали активно использовать терминалы Starlink. Сообщается, что россияне в основном используют эти средства вблизи линии фронта - на расстоянии 30-50 километров. Проблема попадания оборудования Starlink в чужие руки растет с каждым днем. Исследование Bloomberg показало, что глобальный спутниковый интернет также используется в Йемене, Судане и Венесуэле.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "Украине удалось найти способ существенно ограничить возможности российских солдат пользоваться интернетом Starlink вблизи линии фронта".
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