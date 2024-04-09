Starlink против Украины: раскрыто, как россияне без проблем получают терминалы компании Маска

Помощник министра обороны США по космическим технологиям Джон Пламб объявил, что компания SpaceX сотрудничает с Украиной, чтобы попытаться прекратить использование терминалов Starlink против Украины.

Указывается, что у сил РФ часто даже нет должного оборудования, чтобы можно было эффективно коммуницировать со своими командирами. Открытые переговоры по рациям глушатся или перехватываются. В большом количестве ситуаций это сделало оккупантов очень легкой целью на поле боя.

Россия пытается ввести новые устройства, которые попали на фронт только после начала войны. Однако и с введением новых технологий все было не так гладко, так как наблюдались разрывы связи. В результате этого россиянам не удалось создать надежную и оперативно совместимую систему связи для проведения сложных операций.

"Starlink обусловлен потребностью в защищенной связи от поля боя до штаба, а также использованием беспилотников", - говорит Томас Уиттингтон, эксперт по аналитике в области безопасности из Лондона.

По словам нескольких источников, Россия уже около года работает над интегрированием Starlink в свои фронтовые системы. Она широко использует терминалы, зарегистрированные в других странах.

Найти и купить Starlink в России не так уж и сложно - в самой России есть "черные дилеры", у которых можно приобрести терминалы Starlink из других стран. Их обычно покупают добровольцы, поставляющие это оборудование российской армии на фронт.