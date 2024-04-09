Вашкевич обжалует шестилетний приговор

12 ноября уголовное производство в Рижском окружном суде было приостановлено и возобновлено 28 марта 2017 года.

В Австрию несколько раз направлялись запросы об оказании юридической помощи с просьбой обеспечить участие обвиняемого в режиме видеоконференции, пока 5 февраля 2019 года из Минюста не поступила информация о том, что австрийский компетентный орган отказывается выполнить просьбу о юридической помощи, ссылаясь на заключения австрийских экспертов.

13 августа 2019 года поступило заключение компетентного органа Австрии, в котором говорится, что состояние здоровья обвиняемого не изменилось, поэтому проведение процессуальных действий с обвиняемым невозможно.

1 октября 2019 года суд постановил рассмотреть дело без участия обвиняемого, и иные процессуальные действия, связанные с розыском обвиняемого, не производились.

Как сообщалось, задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Вашкевич был взят под стражу еще зимой 2011 года, однако позже был освобожден под залог в размере 85 372 евро. Затем Вашкевич уехал в Австрию, откуда в Латвию уже не вернулся. Неофициально прозвучало, что в настоящее время он уже может проживать в России.

KNAB задержал Вашкевича по подозрению в даче взятки в размере 50 000 евро тогдашнему директору таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Талису Кравалису с целью обеспечить принятие благоприятного решения по делу о проверке, возбужденному против некоего предприятия, а также для того, чтобы не проводились проверки в отношении других конкретных лиц и фирм.