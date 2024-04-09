Вашкевич обжалует шестилетний приговор

Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила агентству LETA его адвокат Елена Квятковская.
Рижский городской суд Видземе приговорил Вашкевича к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления. Ожидается, что полный приговор по делу будет оглашен 23 апреля, его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.
Судья Рижского городского суда Виестур Гайдукевич сообщил агентству LETA, что Вашкевич уже находится в международном розыске.
Уже 17 декабря 2013 года судебная коллегия Рижского окружного суда приняла решение заменить примененную к нему меру пресечения на содержание под стражей.
18 февраля 2014 года Департамент оперативного анализа и управления Генеральной прокуратуры сообщил суду, что европейский ордер на арест обвиняемого передан компетентному органу Австрии для исполнения. 21 февраля 2014 года в Управление международного сотрудничества Госполиции поступила информация о задержании обвиняемого.
11 марта того же года из Департамента оперативного анализа и управления Генпрокуратуры поступила информация о том, что Вашкевич был освобожден 6 марта с применением менее строгой меры пресечения.
20 октября 2014 года от компетентного органа Австрии поступила информация о том, что австрийский суд, резюмируя причины, констатировал, что по состоянию здоровья обвиняемого невозможно в течение долгого времени транспортировать и держать обвиняемого под арестом, а также что его передача в Латвию была бы связана с угрозой для жизни Вашкевича, поэтому существуют препятствия для его передачи в Латвию.
12 ноября уголовное производство в Рижском окружном суде было приостановлено и возобновлено 28 марта 2017 года.
В Австрию несколько раз направлялись запросы об оказании юридической помощи с просьбой обеспечить участие обвиняемого в режиме видеоконференции, пока 5 февраля 2019 года из Минюста не поступила информация о том, что австрийский компетентный орган отказывается выполнить просьбу о юридической помощи, ссылаясь на заключения австрийских экспертов.
13 августа 2019 года поступило заключение компетентного органа Австрии, в котором говорится, что состояние здоровья обвиняемого не изменилось, поэтому проведение процессуальных действий с обвиняемым невозможно.
1 октября 2019 года суд постановил рассмотреть дело без участия обвиняемого, и иные процессуальные действия, связанные с розыском обвиняемого, не производились.
Как сообщалось, задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Вашкевич был взят под стражу еще зимой 2011 года, однако позже был освобожден под залог в размере 85 372 евро. Затем Вашкевич уехал в Австрию, откуда в Латвию уже не вернулся. Неофициально прозвучало, что в настоящее время он уже может проживать в России.
KNAB задержал Вашкевича по подозрению в даче взятки в размере 50 000 евро тогдашнему директору таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Талису Кравалису с целью обеспечить принятие благоприятного решения по делу о проверке, возбужденному против некоего предприятия, а также для того, чтобы не проводились проверки в отношении других конкретных лиц и фирм.
К Вашкевичу были применены три другие меры пресечения: запрет на приближение к конкретным лицам и месту, запрет на выезд из страны, а также запрет на определенный род занятий.
После освобождения Вашкевич с разрешения суда отправился в Австрию, где тогда, по словам его адвоката Елены Квятковской, резко ухудшилось состояние его здоровья, поэтому якобы потребовалась срочная операция, а затем - лечение. На тот момент производство в суде по его уголовному делу о взяточничестве было приостановлено.
Прокуратура Австрии в 2018 году сообщила агентству LЕТА, что вылет Вашкевича в Латвию невозможен, так как состояние его здоровья исключает транспортировку любого вида.
Программа телеканала TV3 Nekā personīga, впрочем, сообщила, что утверждения о плохом состоянии здоровья Вашкевича могут быть ложью, так как создатели предназначенного для защиты бывшего правоохранителя фильма "Неудобный Вашкевич. Нападение на государство", видели, что он симулирует.
В Nekā personīga в свое время сообщалось, что в черновых материалах фильма, созданного в защиту Вашкевича, видно, что значительная часть экспертов зачитывает готовый текст, а австрийский врач Давид Высоки на самом деле является другом семьи Вашкевича.
Так, в черновиках фильма есть кадры, на которых супруга Вашкевича Инара Вилкасте помогает Вашкевичу устроиться в инвалидном кресле. Вашкевич не говорит, а общается знаками, но на заднем плане слышны голоса членов съемочной группы, заставляющих неоднократно переснимать эпизод, так как Вашкевич двигается слишком быстро и слишком самостоятельно. В одном эпизоде Вашкевич свободно встает с инвалидной коляски, чтобы закрыть дверь, хотя ранее ему потребовалась помощь, чтобы сесть в кресло.
Латвийская прокуратура в связи с сюжетом Nekā personīga заявила, что учтет упомянутое в нем как характеризующую ситуацию дополнительную информацию, однако ранее прокуратура уже получила доказательства того, что Вашкевич препятствовал продвижению уголовного процесса, в том числе еще находясь в Латвии.
Производство по делу Вашкевича позже было возобновлено, и теперь в суде дело рассматривается без присутствия самого обвиняемого.
В 2022 году в Nekā personīga сообщалось, что Вашкевич перебрался в Россию, где консультирует предпринимателей. В 2017 году у Вашкевича истек срок действия латвийского паспорта, однако новый паспорт ему не был выдан. Как подтвердили передаче несколько источников, после длительного проживания в Австрии Вашкевич покинул ее и в последние годы живет в Москве.
В 2007 году бывший на тот момент руководителем криминального управления таможни СГД Вашкевич пострадал в результате взрыва, устроенного преступниками. Взрывное устройство было заложено под автомобиль Вашкевича.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!