Видео ⟩ ​За занавесом: хозяин Кремля упорно обвиняет Украину

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его идеологи продолжали продвигать версию о том, что в теракте 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли 140 человек, виновата Украина. Пропагандисты по-разному дополняли заявление лидера, распространяя теории заговора и изображая Запад "хозяином террористов".
Лукашенко и "Талибан"
Путин не отрицал, что исполнители теракта могли быть из исламистской террористической организации "ИГИЛ-К", но подчеркнул, что организатором является "нацистский режим" Киева. При этом пропагандисты, надо полагать, не без ведома Кремля, пытались донести до общественности, что "ИГИЛ-К" не виновен, ведь исламисты никогда не будут нападать во время Рамадана, никогда не будут брать за это деньги и т. д.
Может показаться странным, что россияне, с одной стороны, подчеркивают, что задержанные в теракте являются таджиками-мусульманами, и показывают ролики из их родных сел в Таджикистане, но с другой стороны, продолжают отрицать связь террористов с "Исламским государством". Однако, углубившись в послания пропагандистов, становится ясно, что никаких противоречий здесь нет. А именно, Кремль продвигает версию о том, что Украина является одним из центров международного терроризма и использует исламских боевиков в своих целях, то есть Киев вербует мусульман для совершения террористических актов.
Показательно, что пропагандисты даже не упомянули слова диктатора Беларуси Александра Лукашенко о том, что террористы двигались к белорусской границе. И это понятно, так как данное заявление не вписывается в риторику Кремля.
Также в официальных российских новостях не прозвучало сообщение независимого оппозиционного СМИ "Медуза" о том, что МИД России совместно с Минюстом и другими учреждениями прорабатывает вопрос о лишении "Талибана" статуса террористической организации. Ранее спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов сообщил ТАСС, что движение "Талибан" приглашено на Российско-исламский мировой форум, который пройдет в Казани с 14 по 19 мая.
В контексте теракта упоминалось и заявление МИД Эстонии о том, что "нападение на концертный зал в Москве наглядно показало, что режим Путина ориентирован на завоевание соседних стран и организацию гибридных операций, а не на заботу облагополучии и безопасности своего народа". Пресс-представитель МИД России Мария Захарова назвала это эстонское заявление "ужасающим", а скандальный публицист Виталий Третьяков поспешил заявить, что факт наличия в Эстонии собственного МИДа уже смешон сам по себе, и страны Балтии - это вообще искусственные образования.
Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач
Украина в авангарде международного терроризма
В своем выступлении на прошлой неделе Путин недвусмысленно заявил, что к организации теракта причастна Украина, о чем свидетельствует тот факт, что террористы после преступления отправились в Украину, где их уже ждали. Директор ФСБ России Александр Бортников на вопрос, кто виноват - "Исламское государство" или Украина - ответил, что виноваты Украина, США и Великобритания. Он добавил, что законной целью России является Кирилл Буданов, начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины. Отвечая на вопрос журналиста, почему Буданов еще жив, Бортников сказал, что "все еще впереди".
Пропагандисты выдвигали самые абсурдные теории заговора с целью превратить Украину в террористическое государство, подобное Ирану в понимании Запада. Было заявлено, что Служба безопасности Украины уже давно стала одним из основных игроков в международной террористической сети, что украинцы тренируют своих боевиков на Ближнем Востоке, и Украина уже давно является транзитным маршрутом для террористов.
О том, что киевский режим носит террористический характер, свидетельствует десятилетний "геноцид" в Донбассе и нынешние нападения на российские приграничные города. Чтобы очернить Украину и еще больше разжечь чувство ненависти в российском обществе, обеляют даже такую террористическую группировку, как "Исламское государство".
При этом звучат оскорбления в адрес западных стран, что, защищая Украину, они защищают международный терроризм. С другой стороны, предупреждения США в адрес России о подготовке теракта пропагандисты обратили против американцев, заявляя, что эти предупреждения являются доказательством соучастия США. Конечно, пропагандистов не волнует, что преступнику вроде бы нелогично заранее предупреждать о преступлении.
Во всем этом есть еще один не менее важный аспект, наряду с разжиганием ненависти к Украине и превращением ее в террористическое государство. А именно, если Россия признает, что виновато "Исламское государство" и США предупреждали об этом, даже самые зомбированные российские умы могут задаться вопросом, почему спецслужбы нас не защитили и какова их ответственность в случившемся. Кремль не может допустить, чтобы тень была брошена на спецслужбы и, не дай бог, на Путина, назвавшего американские предупреждения шантажом. Поэтому на данный момент просто невозможно официально признать, что теракт осуществил "Исламское государство", а американцы были правы.
The Financial Times пишет, что многие россияне, опрошенные после теракта, поддерживают украинскую теорию. Более 50% респондентов обвинили украинское руководство и только около 27% указали на "Исламское государство"", свидетельствует опрос англо-украинской OpenMinds, на который ссылается FT. Еще 6% обвинили в теракте "коллективный Запад", то есть США, Великобританию и НАТО.
"Риторика Путина на этот раз сосредоточилась на Киеве, потому что он рассматривает войну как экзистенциальную конфронтацию России с Украиной и Западом", - заявила газете Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия.
При этом в статье отмечается, что "некоторые в России не верят в украинскую версию". По данным OpenMinds, молодые люди и респонденты, выступающие против войны на Украине, чаще обвиняют в нападении "Исламское государство", чем Киев. Среди противников конфликта 50% обвинили "Исламское государство", а среди тех, кто поддерживает войну - 12%. "Россияне хорошо умеют повторять пропагандистские нарративы в опросах общественного мнения", - сказал Алексей Минило, московский оппозиционный активист и соучредитель проекта по исследованию общественного мнения "Хроники". "Это не столько признак активной поддержки", сколько отражение того, что они чувствуют себя неспособными внести какие-либо изменения", - сказал Минило газете.
Россияне - "чужие" для Европы
Теракт также стал для пропагандистов хорошим поводом показать, насколько велики различия между российской "цивилизацией" и Западом. Россия всегда участвовала в борьбе с терроризмом, а Запад не хочет бороться с терроризмом, направленным против России. В качестве доказательства было упомянуто "закрывание глаз" на Донбасс и украинские удары по Белгороду.
Тот факт, что Россия бомбит и убивает украинское мирное население, конечно, не в счет. Также один из ведущих пропагандистов Дмитрий Киселёв с гордостью рассказал, что россияне разрушили всю энергетическую инфраструктуру Харькова и разбомбили подземное газохранилище. Конечно, Киселев не дал ответа на вопрос, почему эти российские удары по украинской критической инфраструктуре достойны гордости, а ответные удары украинцев по российской критической инфраструктуре - это терроризм.
Россияне также подчеркнули, что выражали соболезнования Парижу после терактов 2015 года, однако Россия не дождалась от Франции и других стран Запада ни сочувствия, ни осуждения произошедшего. Это, конечно, ложь, потому что все страны Запада, в том числе и Латвия, выразили соболезнования России и осудили теракт.
Пропагандисты рассуждали о том, что Россия всегда будет "чужой" для Запада, а противоречия между "цивилизациями" непреодолимы.
Если Запад одержим извращениями, то Россия - чуть ли не единственная сохранившаяся "цитадель христианских ценностей". Также различные "политологи" делились разоблачениями о том, что Запад использует исламских террористов в нападениях на Россию, ведь в возникновении "Исламского государства" виноваты США со своими действиями на Ближнем Востоке.
Россияне, которые обвиняют Запад в том, что он закрыл глаза на выдуманный Россией "геноцид" в Донбассе, не обращают внимания на настоящий геноцид, произошедший 24 года назад в бывшей Югославии, который был прерван лишь бомбардировками Белграда силами НАТО.
В связи с этими событиями в России были показаны сюжеты о бомбардировках Западом Белграда с целью "уничтожить Югославию". Подчеркивалось, что бомбардировки были нелегитимными и не имели никаких оснований. Россияне не сказали ни слова о признанной международным сообществом резне мусульман в городе Сребреница, в результате которой погибли 8 тысяч мужчин-мусульман. Как будто ничего такого не происходило.
Стоит напомнить, что Югославия подала иск в Гаагский трибунал против десяти членов НАТО, обвинив альянс в геноциде, однако судьи не усмотрели такого нарушения. Но и этот факт не является аргументом для российской пропаганды, которой необходимо демонизировать Запад и доказать, что страны НАТО настолько ненавидят славян, что без всякой причины бомбят их города.
Если же говорить о "закрывании глаз"" и искажении исторических фактов, то заявление пропагандистов о том, что так называемые еврейские погромы в России никогда не происходили, поражает своим бесстыдством. Россия утверждает, что погромы были только на Западной Украине и в Бессарабии (ныне Молдова). Так что исторически "плохой" фашистской страной была не только Украина, но и Молдова, которая, как известно, является настоящей занозой в глазу России со своей проевропейской внешней политикой. Между тем на сайте "Энциклопедия Холокоста" говорится о бесчисленных погромах непосредственно в России, причем не только в царской России, но и в советской.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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