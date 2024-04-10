Пропагандисты выдвигали самые абсурдные теории заговора с целью превратить Украину в террористическое государство, подобное Ирану в понимании Запада. Было заявлено, что Служба безопасности Украины уже давно стала одним из основных игроков в международной террористической сети, что украинцы тренируют своих боевиков на Ближнем Востоке, и Украина уже давно является транзитным маршрутом для террористов.

О том, что киевский режим носит террористический характер, свидетельствует десятилетний "геноцид" в Донбассе и нынешние нападения на российские приграничные города. Чтобы очернить Украину и еще больше разжечь чувство ненависти в российском обществе, обеляют даже такую террористическую группировку, как "Исламское государство".

При этом звучат оскорбления в адрес западных стран, что, защищая Украину, они защищают международный терроризм. С другой стороны, предупреждения США в адрес России о подготовке теракта пропагандисты обратили против американцев, заявляя, что эти предупреждения являются доказательством соучастия США. Конечно, пропагандистов не волнует, что преступнику вроде бы нелогично заранее предупреждать о преступлении.