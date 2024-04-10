Видео ⟩ На Кипсале водитель на арендованной Tesla врезался в забор и скрылся

В воскресенье, 7 апреля, около 18:20 водитель автомобиля Tesla, двигаясь по улице Звейниеку, заехал во двор на улице Тиклу и повредил забор, сообщили TVNET в Государственной полиции.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Полиция обнаружила транспортное средство по другому адресу без водителя.
В настоящее время полиция выяснила у компании по прокату автомобилей, кто арендовал конкретный автомобиль. По данному инциденту возбуждена процедура административного правонарушения, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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