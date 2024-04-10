Видео ⟩ Передача: можно ли назвать любое свободное место парковкой и брать за это деньги?

В программу обратилась зрительница, недовольная парковками на улицах Матиса и Бирзниека-Упиша. Она отмечает, что они похожи на грязевые ямы.

Женщина недоумевает, кто отвечает за выдачу разрешений на строительство парковок и как можно собирать деньги за неорганизованную инфраструктуру.

В Рижской думе пояснили, что к строительству парковки предъявляются определенные требования, которые необходимо соблюдать: "Должно быть твердое покрытие, которое может быть асфальтом, бетоном, щебнем, галькой, брусчаткой. Должно быть освещение, кроме этого должен быть проведен водоотвод, проложены инженерные коммуникации, должны быть и другие необходимые для эксплуатации элементы, такие как дорожные знаки, шлагбаумы, пешеходные тротуары, зеленая зона".

Представитель думы отметила, что автостоянка является инженерным сооружением 1 группы, для строительства которой необходимо подать пояснительный текст в Строительную информационную систему.

Данные нормы распространяются как на автостоянки, построенные в коммерческих целях, так и на автостоянки во дворах многоквартирных домов.

Видео: Сюжет программы 4. studija

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