Алекс Дубас о драке в клубе и суде 20-летней давности: "Жизнь преподает уроки"

"Я знаю одно - какой я из этого вынес урок. Все-таки судебная система работает. Когда ты висишь на грани, непонятно, что будет дальше. Тебе говорят о том, что ну ладно, хорошо, мы посмотрели - это было преступление. Оно было такое-то и такое-то, поэтому условный срок, но а-та-та, не дай бог еще больше", - вспоминает Алекс Дубас.

20 лет назад ему пришлось дожидаться решения суда в тюрьме, где он провел месяц. Радиоведущий добавил, что потом в Москве у него было два случая, когда он мог ввязаться в драку, но не сделал этого:

"То, что я делал раньше, я уже сейчас не сделаю. Я в тот момент повесил себе на грудь пацифик, и он работает [...]. Мой главный урок из этого - то, что судьба тебе преподает уроки, и ты их либо принимаешь, либо нет. Я принял".

"Я сейчас максимально законопослушный гражданин. Любого места, где бы я ни жил", - отметил Дубас.

Видео: Интервью с Алексом Дубасом

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