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"Владычица всего человечества!": Стало известно имя внучки Валдиса Затлерса

Sejas.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

Сын экс-президента Валдиса Затлерса, директор по маркетингу Cēsu alus Густав Затлерс и его жена Рута в конце марта сообщили о прибавлении в семье. Теперь известно имя новорожденной.

Судя по публикации Руты в Instagram, родители дали дочери имя Сара:

 "Сара, наша принцесса. Согласно древним еврейским библейским писаниям - царица, правительница - владычица всего человечества".

Напомним, Густав и Рута Затлерсы поженились в 2018 году. В их семье уже растет сын по имени Самуил. У Густава Затлерса это уже третий ребенок: у него есть дочь Беатрисе от Евы Сиетинсоне.

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