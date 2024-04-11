"Владычица всего человечества!": Стало известно имя внучки Валдиса Затлерса

Сын экс-президента Валдиса Затлерса, директор по маркетингу Cēsu alus Густав Затлерс и его жена Рута в конце марта сообщили о прибавлении в семье. Теперь известно имя новорожденной.
Судя по публикации Руты в Instagram, родители дали дочери имя Сара:
"Сара, наша принцесса. Согласно древним еврейским библейским писаниям - царица, правительница - владычица всего человечества".
Напомним, Густав и Рута Затлерсы поженились в 2018 году. В их семье уже растет сын по имени Самуил. У Густава Затлерса это уже третий ребенок: у него есть дочь Беатрисе от Евы Сиетинсоне.
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