Российский чиновник обвинил в затронувших несколько регионов наводнениях Казахстан

Уполномоченный представитель российского диктатора Владимира Путина в Уральском федеральном округе Владимир Якушев высказался, что в наводнениях в Курганской и Тюменской областях виновен Казахстан.
Якушев считает, что Казахстану следовало бы более "согласованно отводить" воду в свою систему водохранилищ.
"Когда такие зимы, когда у нас много снега и в водохранилищах большие резервы воды, нам нужно работать с [казахстанскими] коллегами, чтобы отвод воды был более согласованным, правильным и уравновешенным", - рассказал чиновник.
Он также подчеркнул, что действия органов местных самоуправлений пострадавших от наводнения регионов были адекватными.
Самая плохая ситуация в данный момент наблюдается в Оренбургской области, где после прорыва дамбы на реке Урал затопило более 10 000 домов. В Оренбургской области объявлена чрезвычайная ситуация.
Чрезвычайная ситуация объявлена также в некоторых районах Тюменской, Курганской и Самарской областей.
Сильные наводнения этой весной наблюдаются и в Казахстане.
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