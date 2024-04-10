Российский чиновник обвинил в затронувших несколько регионов наводнениях Казахстан

Якушев считает, что Казахстану следовало бы более "согласованно отводить" воду в свою систему водохранилищ.

"Когда такие зимы, когда у нас много снега и в водохранилищах большие резервы воды, нам нужно работать с [казахстанскими] коллегами, чтобы отвод воды был более согласованным, правильным и уравновешенным", - рассказал чиновник.

Он также подчеркнул, что действия органов местных самоуправлений пострадавших от наводнения регионов были адекватными.

Самая плохая ситуация в данный момент наблюдается в Оренбургской области, где после прорыва дамбы на реке Урал затопило более 10 000 домов. В Оренбургской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Чрезвычайная ситуация объявлена также в некоторых районах Тюменской, Курганской и Самарской областей.

Сильные наводнения этой весной наблюдаются и в Казахстане.

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