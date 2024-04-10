Политолог: Политическая карьера Кариньша закончилась

Он добавил, что Кариньш, скорее всего, вернется в Сейм, но оппозиционные депутаты при каждом удобном случае будут напоминать о результатах ревизии, и бывшему премьер-министру "не дадут жизни" в парламенте.

Отвечая на вопрос, в чем была ошибка Кариньша, Икстенс отметил, что ошибкой было продолжать выбирать дорогие и неоправданные специальные рейсы, когда коронавирусные ограничения закончились.

По мнению политолога, если бы Кариньш подал в отставку в то время, когда скандал набирал обороты, это показало бы его в более приличном свете, но никак не отменило бы фактов, о которых говорил Госконтроль.

Речь идет не только об отчете Госконтроля, но и о возможных правовых последствиях, поскольку правоохранительные органы также проявляют серьезный интерес к ситуации.

Говоря о влиянии доклада на рейтинги "Нового Единства", политолог отметил, что сторонники партии неоднородны. Часть из них - люди лояльные, которые откажутся от поддержки только в каких-то экстремальных обстоятельствах, а часть - те, кто может быстрее сменить свои политические симпатии.

Он считает, что именно последняя часть может отойти от "Нового Единства", но время и опросы общественного мнения покажут, произойдет ли это на самом деле.

"На данный момент сигналы неоднозначны. Если мы говорим о поддержке "Нового Единства" на парламентских выборах, то партия опустилась на третье место, а разрыв с первым местом невелик. Если мы посмотрим на поддержку граждан на предстоящих выборах в Европарламент, то падение пока не такое значительное", - сказал Икстенс.

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